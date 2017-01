SVM: Portugal-Camp läuft .

Am Sonntagnachmittag brachen die Profis des SV Mattersburg Richtung Portugal zum Wintertrainingslager auf. Erst ging es mit dem Flieger von Wien nach Lissabon, danach trat der Tross die Weiterreise per Bus an. Zielort war Portimao, wo die grün-weißen Profis gegen 21.30 Uhr Ortszeit ankamen.