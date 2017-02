Schon zweimal stand der SVM nach dem personellen Umbau im Winter extrem unter Druck. Wer über den Winter gefährlich deutlich hinten liegt und zu Beginn zwei Heimspiele vor der Brust hat, der muss punkten. Rasch. So gesehen war der 1:0-Erfolg gegen Sturm Graz und der 2:1-Sieg am Samstag gegen den WAC eine Moralinjektion, die vor den kommenden Aufgaben Substanz der allerpositivsten Sorte geben soll.

Das Detail, dass der SV Mattersburg nicht mehr Letzter ist (weil Ried durch zwei Niederlagen gleich einmal den Sechspunkte-Polster verspielt hat), ist eine Komponente. Der Umstand, dass die Burgenländer Spiele über die Distanz bringen und somit auch wieder siegen können, die andere.

Trainer Gerald Baumgartner, seit Anfang Jänner als Nachfolger von Ivo Vastic im Amt, weiß jedenfalls: „Alle halten zusammen, wir haben ein extrem starkes Wir-Gefühl. Das ist wichtig, mit den Siegen steigt auch das Selbstvertrauen weiter. Aber trotzdem wissen wir, dass noch nichts gewonnen ist – wir halten lieber den Ball flach.“

„Bei der Flanke habe ich nicht mehr viel falsch machen können. 90 Prozent dieses Treffers gehören ihm.“Stefan Maierhofer über den perfekten Assist von Alois Höller vor seinem Kopftor zum 2:1

Hochmut wäre in der Tat der falsche Umgang mit dem jüngsten Punkte-Höhenflug. Das sieht auch Neuzugang Stefan „Major“ Maierhofer so, der am Samstag per Kopf zum 2:1-Sieg erstmals seit Ende April 2016 (damals für Trencin im slowakischen Cupfinale gegen Slovan Bratislava) wieder in einem Pflichtspiel traf. „Schön, dass wir jetzt die Rote Laterne einmal abgegeben haben. Wichtig ist aber, dass wir da fortsetzen und auch weiter unsere Chancen suchen.“

Dass Maierhofer selbst bereits ein wesentlicher Teil der Mannschaft ist – obwohl er davor ein halbes Jahr ohne Verein und Spielpraxis auskommen musste –, sei laut „Major“ vor allem auch „ein Zeichen der Vorbereitung. Das, was jetzt passiert, ist vor allem dem ganzen Team geschuldet. Ich kann ja auch nur durch die Mitspieler funktionieren.“ Eben diese gegenseitige sportliche Inspiration scheint derzeit jedenfalls perfekt zu klappen.

Siehe die Aktion zum 2:1, bei der Alois Höller eine perfekte Vorlage gelang und Maierhofer per Kopf gegen die Laufrichtung von WAC-Goalie Kofler abschloss. „Ich bin mit vollem Tempo durchgegangen und habe diesmal nicht abgebremst, um aufzuschauen – das war sicher eine meiner besten Flanken“, freute sich „Lois“ Höller über die Top-Aktion. Und Maierhofer ergänzte: „Da habe ich nicht mehr viel falsch machen können. 90 Prozent dieses Treffers gehören ihm.“

Wenn Maierhofer nicht „irrsinnig lieb“ ist …

Ein wenig mehr als lediglich zehn Prozent hat der Niederösterreicher freilich schon auch selbst beigetragen. Richtiges Antizipieren, Stören, Situationen Lesen, das alles wirft der Stürmer in die Waagschale. Und, wie Gerald Baumgartner klarstellt: „Für seine 34 Jahre ist er topfit, er hat ganz offensichtlich auch viel gemacht, als er keinen Verein hatte.“

Jetzt hat er wieder einen Klub. Baumgartner über den ersten Monat seines Zugangs: „Er polarisiert natürlich. Major ist sehr erfahren, sehr gut integriert und ein irrsinnig lieber Kerl, der sich bei der Mannschaft nicht in den Vordergrund stellt. Es passt.“

Am Platz freilich hört es sich auf mit dem „irrsinnig lieben“ Kerl, wie Maierhofer selbst zugibt: „Ich habe zu meinen Mitspielern schon am Anfang gesagt: Schreckts euch dann nicht…“ Schließlich gelte es, alle Kräfte, Mätzchen und Möglichkeiten auszuschöpfen. „Nach dem Spiel wird mit den Gegnern abgeklatscht, gar kein Thema. Während der Partie musst du aber dein Ding durchziehen. So ist die Liga hier, da muss man dagegenhalten. Vieles läuft über die Mentalität und über das Kämpferische.“

Apropos Kampfgeist. Der wird am Samstag mehr denn je erforderlich sein, wenn es um 18.30 Uhr auswärts bei Meister Salzburg zur Sache geht. Nicht erst seit dem 6:1-Kantersieg am Sonntag in Ried sind die Bullen Titelfavorit Nummer eins. Baumgartner: „Von der Laufarbeit her müssen wir hellwach sein, zudem wird Salzburg die technischen Stärken ausspielen. Gerade gegen solche Gegner müssen wir sehr aggressiv auftreten und extrem fokussiert sein – damit wir ihr Spiel lesen können.“ Personell hat Jano gegen den WAC die fünfte Gelbe kassiert. Er muss im zentralen Mittelfeld ersetzt werden.

Übrigens: Druck habe der SVM zwar auch als krasser Außenseiter, im Vergleich zu den beiden jüngsten Heimspielen ortet der Chefcoach aber doch einen „anderen Druck wie sonst“. Ein Muss beim Meister wäre zu viel des Guten. Diesmal darf Mattersburg punkten.