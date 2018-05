Bei zwei verbleibenden Spielen fehlen dem Sechsten Mattersburg nun acht Punkte auf den Fünften Admira. Die Südstädter haben nach dem X im direkten Duell somit Platz fünf, gleichbedeutend mit dem Ticket für die Europa-League-Qualifikation, fixiert. Bei einem Sieg der Burgenländer hätte die Chance der Mannschaft von Gerald Baumgartner zumindest theoretisch noch gelebt.

ADMIRA – MATTERSBURG 1:1. Stange Markus Pink, Flachschuss Masaya Okugawa, toller Schuss von Michi Lercher, Kopfball Jano an die Außenstange, Kopfball Thorsten Mahrer aus aussichtsreicher Position, Chance von Andi Gruber: Schon alleine eine Auswahl einiger (sehr) guter Mattersburger Gelegenheiten auf drei Punkte bei der Admira ergibt eine durchaus beachtliche Liste, alleine es sollte am Ende nicht reichen.

Zwar gingen die Burgenländer nach der Pause aus einem schönen Konter über Markus Pink und Julius Ertlthaler durch Smail Prevljak in Führung (er traf den Ertlthaler-Stangler nicht voll, der Ball ging dadurch unhaltbar gegen die Laufrichtung von Goalie Andreas Leitner ins Netz), die Admira kam aber dann doch noch zurück.

Lange Zeit blieb ein Kopfball von Markus Wostry aus der ersten Halbzeit das Höchste der Offensiv-Gefühle, dann aber schlug es in Minute 73 doch noch ein. Marin Jakolis setzte sich auf der Seite durch und spitzelte den Ball in die Mitte, wo Thorsten Mahrer den Ball unglücklich selbst ins eigene Tor beförderte. Es war der Endstand eines Spiels, das der SVM durchaus für sich hätte entscheiden können. Und eigentlich: müssen.

Kommenden Samstag geht es für den SV Mattersburg noch auswärts zu Meister Salzburg, zum Abschluss empfangen die Grün-Weißen dann am 27. Mai im Pappelstadion den LASK.

STATISTIK

ADMIRA - SV MATTERSBURG 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (54.) Prevljak, 1:1 (73.) Mahrer (Eigentor).

Gelb: Kuster (15., Handspiel), Malic (65., Foul), Jano (67., Foul).

SR: Ouschan- BSFZ-Arena, 3.300.

Admira: Leitner; Zwierschitz, Wostry, Strauss, Ebner; Lackner; Sax (81. Toth), Vorsager (62. Starkl), Merkel, Jakolis (93. Schmidt); Grozurek.

Mattersburg: Kuster; Novak, Malic, Mahrer, Lercher; Hart (80. Gruber), Jano; Okugawa, Ertlthaler (75. Perlak), Pink (80. Maierhofer); Prevljak.

STIMMEN

Daniel Toth (Admira): „Das war eine Wahnsinns-Saison. Jeder einzelne bringt hier alles rein, wir sind überglücklich. Heute war das zwar nicht unser bestes Spiel, Fakt ist aber, dass wir den nötigen Punkt geholt haben. Mattersburg war heute ein guter Gegner, über die Saison gesehen ist es aber verdient, dass wir den Platz für das internationale Geschäft haben.“

Admira-Torvorbereiter Marin Jakolis: „Wir wussten, dass es eine schwere Partie wird und waren heute auch etwas glücklich.“

SVM-Torschütze Smail Prevljak: „Wir haben heute eine der besten Auswärtsleistungen gebracht und haben alles gegeben. Es hat am Ende nur ein Tor gefehlt. Mit der Saison an sich können wir zufrieden sein, dass es heute nicht geklappt hat, ist eben einfach so im Fußball. Gratulation aber auch an die Admira, die ebenfalls eine super Leistung über die gesamte Saison gezeigt hat und somit verdient in die Europa League-Qualifikation eingezogen ist.“

SVM-Kapitän Nedeljko Malic: „Wir hätten von den Chancen her heute gewinnen können, auch wenn am Ende das Remis in Ordnung geht.“

SVM-Trainer Gerald Baumgartner: „Wir haben es heute sehr stark gemacht, waren über weite Teile des Spiels überlegen und haben eine der besten Auswärtsleistungen gezeigt. Heute waren wir dem Sieg näher, deshalb ist es sehr bitter. Kompliment aber an die Admira für die gesamte Saison, das war sehr stark und Platz fünf ist auch sehr verdient.“

Admira-Trainer Ernst Baumeister: „Die Leistung war heute nicht berauschend, der Punkt war sehr glücklich. Nach 15 Minuten haben wir total den Faden verloren, da waren wir zu ängstlich und da haben doch die Nerven mitgespielt. Trotzdem: Wenn man nach 34 Runden acht Punkte vor dem Nächsten liegt, ist das kein Zufall und daher verdient.“