AUSTRIA – MATTERSBURG 2:3. Es war ein höchst unterhaltsames Spiel, das den Zuschauern bei der Auftaktpartie der 32. Runde geboten wurde. Schon nach wenigen Sekunden hatte Smail Prevljak die große Chance auf die Führung, es sollte nicht die einzige Möglichkeit des bosnischen Legionärs bleiben. Überhaupt ging es speziell in Hälfte eins ordentlich zu, teilweise wurde am Platz Hollywood geboten – das war auch auf beiden Seiten den löchrigen Abwehrverbunden geschuldet.

Erst ging die Austria durch Dominik Prokop in Front, SVM-Goalie Markus Kuster konnte den Ball nicht mehr entscheidend parieren. Gefühlt im Gegenstoß glich Masaya Okugawa nach Novak-Einwurf und Prevljak-Durchlasser aus, er hatte leichtes Spiel im Eins-gegen-Eins mit Austrias Stronati.

Beim 2:1 der Austria tankte sich Serbest per Doppelpass schön durch, seine Vorlage verwerte Alex Grünwald. Aber: Auch das ging alles zu einfach für die Violetten.

Kurz danach wäre das 3:1 fällig gewesen, aber Prokop legte vor Kuster noch ab auf Christoph Monschein – die falsche Entscheidung.

Zu diesem Zeitpunkt waren 25 Minuten gespielt, und es war noch lange nicht Schluss in Hälfte eins. Minute 28: Masaya Okugawa mit einer flachen, scharfen und vor allem klugen Vorlage – Prevljak stand nicht im Abseits und schloss zum 2:2 ab. Mit seinem 15. Tor stellte er einen neuen alleinigen Mattersburg-Vereinsrekord auf. Noch nie hat ein grün-weißer Spieler in der Bundesliga mehr Treffer in einer Saison erzielt. Die meisten Tore (14) hatten bislang neben Prevljak Patrick Bürger und Robert Waltner aufgewiesen – das aber nur am Rande erwähnt.

Acht Minuten später donnerte Prevljak dann nach einem Fehler von Stefan Stangl den Ball an die Innenstange, es war die Riesenchance auf die Führung.

Ein Hin und Her, dann kam Gruber

Nach Wiederbeginn besannen sich die Abwehrreihen dann doch mehr auf das konsequente(re) Spiel gegen den Ball, chancenreich blieb die Partie aber trotzdem. So knallte Stangl den Ball an die Außenstange (55.), vergab auf der Gegenseite Jano per Kopf und vor allem Prevljak nach Vorlage von Michi Perlak. Prevljak sollte später dann auch nach Traumpass von Mike Novak die große Chance zur Führung vorfinden, scheiterte aber an Patrick Pentz.

Mattersburg wiederum verhinderte die Führung der Austria durch einen entschlossenen Markus Kuster, der einen Schuss von Stangl exzellent parierte, Sieger gegen den eingewechselten Fitz und auch gegen Prokop blieb. Ein Grünwald-Schuss und eine Venuto-Chance kamen auch noch dazu, außerdem reklamierten die Wiener Elfer, als Pires im Duell mit Novak zu Boden ging.

Und dann kam sie, die entscheidende Situation der Partie in der Nachspielzeit: Manuel Seidl nahm Venuto nach einem Austria-Einwurf den Ball ab (Schönheitsfehler: Es war allerdings ein Foul), Flo Hart brachte Andi Gruber ins Spiel, der auf Pentz aus halblinker Position zulief und den Ball im langen Eck zum 3:2 für den SVM versenkte.

Somit bleiben die Burgenländer weiter im Kampf um Platz fünf, was den Platz für die Europa-League-Qualifikation bedeuten würde. Am nächsten Samstag folgt dann das Heimspiel gegen Altach.

STIMMEN

Andreas Gruber: „Ich bin überglücklich. Ein großes Lob an die Mannschaft, wir alle haben auch nach dem 2:1 nicht aufgehört mit dem Fußballspielen. Letztlich war der Sieg auch verdient, weil wir noch gute Chancen liegengelassen haben. Das Match ist immer hin und hergegangen, es waren anstrengende 90 Minuten. Wir wissen, dass wir für einen Europa-League-Qualiplatz die direkten Duelle gewinnen müssen, das Teamgefüge dafür passt.“

Smail Prevljak: „Ein immens wichtiger Sieg, der uns noch die Chance auf Europa offen lässt. Noch ist nichts erreicht. Wir müssen jetzt weiter gewinnen - am besten gegen Altach und dann das direkte Duell bei der Admira. Dann ist vieles drin.“

SVM-Trainer Gerald Baumgartner: „Natürlich freuen wir uns, wenn wir so ein Spiel gewinnen. Beide Seiten haben teilweise mit offenem Visier gespielt. Im Endeffekt hat die Moral gesiegt, ich denke es war nicht unverdient. Bei der Aktion vor dem 3:2 kann man bei Seidl durchaus Foul pfeifen, aber der Schiri hat das nicht gemacht. Auch wir hatten Entscheidungen, mit denen wir nicht zufrieden waren. Elfer war es bei der Aktion zwischen Pires und Novak keiner. Was Europa betrifft, dürfen wir uns qualifizieren - das ist das Gute an unserer Situation.“

Austria-Trainer Thomas Letsch: „Die erste Halbzeit war eine Hälfte, bei der man als Trainer durchdreht. Wir haben viel zu viel zugelassen. Aus meiner Sicht war die Situation nach der Pause auch ein Elfer, dem dritten Gegentor ging ein Foul voraus, aber verantwortlich für die Niederlage sind wir. Für uns verbietet sich jetzt jeder Gedanke an Europa.“

STATISTIK

AUSTRIA - SV MATTERSBURG 2:3 (2:2).- Torfolge: 1:0 (7.) Prokop, 1:1 (9.) Okugawa, 2:1 (14.) Grünwald, 2:2 (28.) Prevljak, 2:3 (92.) Gruber.

Gelb: Novak (6., Foul), Mahrer (44., Foul), Okugawa (48., Unsportlichkeit), Gruber (90., Unsportlichkeit), Renner (95., Foul).

SR: Harkam.- Happel-Stadion, 5.500.

Austria: Pentz; Klein (81. Fitz), Stronati, Madl (39. Blauensteiner), Stangl; Serbest; Venuto, Prokop, Grünwald, Pires; Monschein (74. Friesenbichler).

Mattersburg: Kuster; Novak, Malic, Mahrer, Rath; Hart, Jano; Okugawa (73. Renner), Perlak (73. Seidl), Gruber; Prevljak (83. Maierhofer).