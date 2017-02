Brav gekämpft, aber doch keine(n) Punkt(e) geholt? Dieses Fazit kann bei Schlusslicht Mattersburg nach dem bitteren Herbst niemand mehr hören. Längst geht es beim sportlichen Überlebenskampf ausschließlich um Punkte.

So gesehen war der 1:0-Auftaktsieg 2017 gegen Sturm Graz das Beste, was passieren konnte – und der erste Sieg im ersten Bundesliga-Spiel unter Neo-Trainer Gerald Baumgartner:

Goldtorschütze: Thorsten Röcher (l.) schloss gegen Sturm überlegt zum 1:0-Siegestreffer ab. | BVZ

„Die Punkte waren das Allerwichtigste. Nur so können wir uns weiteres Selbstvertrauen holen“, bilanzierte der Coach am Montag.

Spielerisch haben die grün-weißen Profis, das wisse man, noch Luft nach oben. „Läuferisch, taktisch und von der Einsatzbereitschaft her war die Leistung gegen Sturm aber schon bei 100 Prozent.“ Das Lob des 52-Jährigen richtet sich übrigens an alle, die auf dem Platz standen. „Ich habe schon während des Spiels gesagt: Da ist keiner zu tauschen, so groß war der Einsatz – und so soll es sein.“

Angesprochen darf sich aber trotzdem die gesamte Profiabteilung fühlen. Benötigen werde man im Lauf des Frühjahrs schließlich noch sämtliche Kräfte des gesamten Kaders. Baumgartner: „Wir wollen alle gemeinsam gewinnen, daher sind auch alle wichtig, egal wann.“

Personell wird Patrick Bürger zurückkehren. Der bullige Sturmtank hat gegen Sturm seine Gelbsperre abgesessen.

WAC? „Das wird eine völlig andere Partie“

Am Samstag folgt gleich das zweite Heimspiel in Folge. Ab 18.30 Uhr soll der WAC bekämpft werden. Vom Charakter des Spiels erwartet sich Gerald Baumgartner übrigens ein anderes Bild als gegen die Grazer: „Das wird eine komplett andere Partie, die man nicht mit Sturm vergleichen kann. Wir müssen auf jeden Fall einmal extrem laufbereit und extrem motiviert auftreten. Dann ist auch wieder einiges möglich.“

Wichtig sei auch, die nötige Abgebrühtheit zu finden. Die sei gegen Sturm im Finish abhanden gekommen. „Da hatte man das Gefühl, dass die Mannschaft Angst vor dem Gewinnen habe und phasenweise in alte Muster zurückfiel. Umso mehr sollte das Erfolgserlebnis nun bringen.“

David Atanga musste gegen Sturm angeschlagen raus, sein Einsatz sollte aber klappen. Der dritte Neuzugang (nach Atanga und Stefan Maierhofer) Cesar Ortiz war noch nicht bei hundert Prozent. Seine Premiere in der Innenverteidigung des SVM wird aber früher oder später folgen.