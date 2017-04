2:0 bei der Admira und somit Sieg im Duell der beiden besten Frühjahrsteams (hinter Titelfavorit Salzburg), geschaffter Anschluss an die Plätze sechs bis acht, Schlusslicht Ried auf Distanz gehalten – es läuft in Mattersburg. „Wir sind in einer Phase, wo man als Trainer aufpassen muss, was man macht. Jetzt dürfen wir nur nicht abheben, auch wenn das Werkl rennt“, mahnt Trainer Gerald Baumgartner. Kein Wunder: Weil in den hinteren Regionen allerorts (bis auf Rapid) fleißig gepunktet wird, ist der Abstiegskampf voll im Gang und noch lange nicht entschieden.

„Kompliment an die Mannschaft, wie sie seit Wochen mit dieser Situation umgeht und trotzdem voll marschiert. Das ist auch nötig, ja nicht nachzulassen.“ Der Sieg bei der Admira beendete bekanntlich auch die Durststrecke von 17 Spielen en suite ohne Dreier. Baumgartner: „Mittlerweile ist die Truppe in einer ganz anderen mentalen Verfassung. Natürlich war die Auswärtsschwäche in den Köpfen der Spieler drin, aber ich habe gewusst, dass sie das bei der Admira schaffen können. Darum habe ich auch einen Sieg von ihnen verlangt.“

„Das passt: Wir freuen uns auf viele Fans“

Zeit zum Verschnaufen bleibt nun keine. Am Sonntag ist die Wiener Austria zu Gast. Vor einem knappen Jahr setzten sich die Violetten im Pappelstadion noch 9:0 durch, das ist aber längst Schnee von gestern. Die Realität: Aktuell kämpft die Mannschaft von Trainer Thorsten Fink nach vier Niederlagen in Folge mit ihrer Form.

Trotzdem stellt Baumgartner klar: „Die Austria hat zwei Gesichter. Wenn sie aber dann auf 'on' ist, sieht man die Qualität. Genau das müssen wir verhindern. Wir dürfen sie nicht ins Spielen kommen lassen und müssen selbst Akzente setzen.“

Das nötige Personal für offensive Nadelstiche steht zur Verfügung, zuletzt bewies etwa Patrick Bürger seinen Torriecher. Defensiv ist Nedeljko Malic gelbgesperrt, für ihn könnte Thorsten Mahrer in die Mannschaft rutschen. Einem feinen Fußballnachmittag steht jedenfalls nichts mehr im Weg, und der schmunzelnde Coach hofft auf entsprechende Unterstützung von den Rängen: „Am Ostersonntag um 15 Uhr sind die Ostereier schon gefunden, das Mittagessen ist vorbei und Mattersburg spielt gegen Austria. Das passt perfekt – wir freuen uns auf viele Fans.“