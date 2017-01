Nach einem Testspielsieg gegen den FC Gwangju aus Südkorea (2:1, Tore Patrick Bürger und Neuzugang David Atanga) stand als Regeneration für jene Profis, die am Vormittag beim Test am Platz waren, am Nachmittag auch noch Unterhaltung in Form von Fußballtennis am Programm.

Hier kam dann der Spaßfaktor nicht zu kurz – die BVZ hat die Bilder dazu. Viel Spaß beim Durchklicken!

Fotos vom Dienstag: