ST. PÖLTEN – MATTERSBURG 2:2.

Dass im Duell Vorletzter gegen Letzter besonders viel auf dem Spiel stehen werde, war von Beginn weg klar ersichtlich. Die Gastgeber konnten sich vor der Pause zwar über ein leichtes optisches Übergewicht erfreuen, Zählbares blieb jedoch absolute Mangelware. Zu sehr entwickelte sich das Geschehen zum zerfahrenen Mittelfeldgeplänkel, zu selten fanden die Offensivreihen eine Lücke in der Abwehr – oder eine entsprechende Idee, um sie zu durchbrechen.

Einmal wurde ein Solo von Michael Ambichl im Sechzehner gestoppt, ein andermal konnte die grün-weiße Defensive nach einer Flanke einen Schuss von Jeroen Lumu gerade noch abblocken.

Mattersburg? Konnte sich bei den Gegenstößen ebenfalls nur sporadisch in Szene setzen, etwa als sich Alexander Ibser in Minute 31 ein Herz nahm, abzog und das Gehäuse von SKN-Goalie Thomas Vollnhofer um einen Hauch verfehlte. Der Ball ging nur knapp über der Latte wieder in den Sinkflug.

St. Pöltener Übergewicht mit dem 1:0 belohnt

Tatsächlich sollte es aber bis zum Beginn der zweiten Hälfte dauern, dass erstmals von einer hundertprozentigen Chance gesprochen werden konnte. Die gab es auf Seiten des SKN St. Pölten – Lukas Thürauer tankte sich über links durch, schlenzte den Ball aber an SVM-Schlussmann Markus Böcskör vorbei ganz knapp über die Latte.

Zu diesem Zeitpunkt waren 52 Minuten gespielt, die „Wölfe“ des SKN waren engagierter aus der Kabine gekommen und übernahmen augenscheinlich das Zepter am Platz. Weitschuss-Spezialist Andreas Dober setzte in dieser Phase den Ball aus rund 25 Metern gefährlich knapp ans Außennetz.

Und dann fiel sie, die Führung der Heimischen. 70. Minute: Ein Querpass von Dober landete über Ambichl und Thürauer bei Marcel Holzmann, der halbhoch ins lange Eck an Böcskör vorbei zur Führung traf - keine Frage, zu diesem Zeitpunkt verdient.

Rasche Antwort der Burgenländer

Doch der SVM ließ sich davon nur wenig beeindrucken, im Gegenteil. Plötzlich legte die Mannschaft von Ivo Vastic den Schalter um und wurde (gezwungenermaßen) wesentlich aktiver. Das sollte rasch belohnt werden.

Ausgerechnet der kurz davor eingewechselte Barnabas Varga sorgte – mehr oder weniger im Doppelpack mit Thorsten Röcher – nach einer Ecke für den Ausgleich, als Vollnhofer einen Templ-Kopfball nur kurz abwehren konnte und die beiden Mattersburger das Runde zum 1:1 über die Linie drückten.

Turbulente Schlussphase, gerechte Punkteteilung

Im Finish überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst ging Mattersburg nach einem Eckball in Führung. Dober blockte einen Kopfball vor Gaolie Vollnhofer, Thorsten Röcher sagte „Danke“ und schob den Ball ins Tor (84.). Das war es aber noch nicht. Minute 88: Philipp Erhardt hielt Segovia zurück, Referee Robert Schörgenhofer entschied auf Elfmeter – den Keita sicher zum 2:2 verwandelte.

Fazit: Ein speziell in der Schlussphase rassiges Kellerduell endete mit einem letztlich gerechten Unentschieden.

Stimmen zum Spiel

Alois Höller: „Es war ein Wechselbad der Gefühle, aber am Ende geht das Remis in Ordnung. Es tut halt weh, wenn man den Ausgleich so spät kassiert.“

SVM-Trainer Ivo Vastic: „Wie erwartet war das ein hart umkämpftes Spiel. In der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften neutralisiert, da hat die Durchschlagskraft gefehlt. In der zweiten Halbzeit ist St. Pölten besser ins Spiel gekommen und auch verdient in Führung gegangen. Durch die Einwechslungen ist unser Spiel besser geworden, wir wurden da auch zwingender. Natürlich ist es bitter, wenn man knapp vor dem Ende führt und dann den Ausgleich kassiert.“

St. Pölten-Trainer Jochen Fallmann: „Es war sehr schwierig, weil Mattersburg das Zentrum sehr gut zugestellt hat und wir nicht zwischen die Linien durchspielen konnten. Wir haben aber das Spiel von Beginn weg kontrolliert, in der zweiten Halbzeit auch dominiert. Die Führung war völlig verdient, dann haben wir aber durch zwei Standardsituationen zwei sehr billige und unnötige Tore bekommen. Am Ende war es glücklich, dass wir so spät das Tor gemacht haben. Aber über 90 Minuten waren es zwei verlorene Punkte.“

Statistik

ST. PÖLTEN – MATTERSBURG 2:2 (0:0).- Torfolge: 1:0 (70.) Holzmann, 1:1 (74.) Varga, 1:2 (87.) Röcher, 2:2 (89.) Keita (Foulelfer).

Gelb: Mader (59., Foul), Ambichl (64., Foul); Erhardt (88., Foul).

SR: Schörgenhofer.- NV-Arena, 2.491.

St. Pölten: Vollnhofer; Dober, Huber, Petrovic, Stec; Mader (92. Martic), Ambichl; Holzmann, Thürauer (84. Segovia), Lumu; Keita.

Mattersburg: Böcskör; Höller, Erhardt, Rath, Maksimenko; Jano, Sprangler, Farkas, Perlak (73. Varga), Ibser (55. Röcher); Bürger (55. Templ).