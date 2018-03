Mattersburg ist mit 17 Punkten und 17:7 Toren aus sieben Runden das beste Frühjahrsteam. Meister Red Bull Salzburg, bekanntlich auch nicht gerade ganz schlecht unterwegs, brachte es im gleichen Zeitraum ebenfalls auf 17 Zähler, liegt mit 12:3 Toren aber hier einen Hauch zurück.

So gesehen ist das Einzelspiel der beiden Teams am Sonntag (16.30 Uhr) im Pappelstadion höchst würdig. Davor wartet aus Sicht der Bullen morgen, Donnerstag, in Dortmund noch der Europa-League-Achtelfinal-Hit in Dortmund.

SVM-Trainer Gerald Baumgartner geht aber nicht davon aus, dass die Sache dadurch wesentlich leichter wird: „In Dortmund werden sie die stärkste zur Verfügung stehende Mannschaft aufbieten. Gut möglich, dass Red Bull dann etwas durchrotiert. Aber die Spieler, die am Platz stehen, werden so oder so brandgefährlich sein. Wir müssen topfit und bestens organisiert auftreten, um ihre Angriffe aufzuhalten. Können wir sie vom eigenen Tor weghalten und agieren wir im Konter gut, ist etwas möglich.“

Alois Höller ist aufgrund der fünften Gelben gesperrt. Flo Hart und Manuel Seidl sind noch nicht soweit, Mario Grgic wurde erfolgreich am Kreuzband operiert, fällt nun aber natürlich Monate aus. Die restlichen Profis sollten zur Verfügung stehen.

Prevljak-Tore kommen „nicht von ungefähr“

Allen voran setzt man beim SVM wieder einige Stücke auf Smail Prevljak. Der Salzburg-Leihspieler traf zuletzt in drei Spielen sieben Mal und sagt vor dem Duell gegen den Meister: „Salzburg ist mein Verein. Das ist also für mich kein Spiel wie jedes andere. Klar ist aber, dass ich alles für Mattersburg geben werde.“

Am 17. oder 18. April (der Termin stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest) geht es dann im ÖFB-Cup-Halbfinale wieder gegen Salzburg im Pappelstadion ran. Der Chefcoach hatte den Meister als potenziellen Gegner „irgendwie im Gespür“, atmete dann aber zumindest über das Heimrecht auf. „Rein sportlich ist das klarerweise die schwierigste Aufgabe. Für den Klub ist das vor eigenem Publikum aber eine tolle Zusatzgeschichte.“

„Alles tun, um gute Mannschaft zu haben“

Dann wird der 22-jährige Prevljak wohl zum letzten Mal in Mattersburg gegen die Salzburger auflaufen. Gut möglich, dass er nach seiner Praxis in Liefering und nun beim SVM bald wieder zum Meister, wo er ja auch unter Vertrag steht, zurückkehrt.

Baumgartner: „Wenn er so weitermacht, wird es wohl so sein.“ Zufall sei das jedenfalls keiner. „Da steckt viel Arbeit dahinter, es war ein Entwicklungsprozess mit einigen Zusatzeinheiten. Man sieht aber schon generell, dass Mattersburg als Verein ein guter Boden für junge Spieler ist. Das gilt ja auch für die Kicker aus den eigenen Reihen.“

Sportlich habe man nun einige Top-Herausforderungen vor der Brust, hinter den Kulissen werden freilich zeitnah die Personal-Gespräche geführt. Nicht nur wegen Smail Prevljak, auch einige weitere Verträge laufen aus. Der Trainer stellt aber schon jetzt fest: „Wir werden alles tun, um auch in der neuen Saison eine gute Mannschaft zu haben.“