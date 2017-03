Auf der Anlage des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) am Hotterweg in Eisenstadt sollen sich künftig junge Tormänner und Torfrauen quer durch alle Altersstufen nach den Bällen werfen.

Schnuppertraining steigt am 25. März

Die Tormannschulen Burgenland, deren Chefs Andi Markl und Daniel Bader bereits einen Standort in Podersdorf eröffnet haben, werden nämlich auf den Großraum Eisenstadt erweitert. Am 25. März gibt es von 10 bis 11.30 Uhr ein kostenloses Schnuppertraining (eingeladen sind alle Tormänner, Torfrauen und auch die Tormanntrainer), in weiterer Folge soll mit den Teilnehmern einmal pro Woche gearbeitet werden.

Markl: „Wir wollen allen Kindern die Möglichkeit bieten, ein regelmäßiges, leistbares und altersgerechtes Tormanntraining besuchen zu können. Ziel ist es, die Nachwuchsförderung, insbesondere die Goalie-Ausbildung, in Zusammenarbeit mit dem BFV weiter aufzuwerten.“

Angesprochen sind alle motivierten Handschuh-Träger, ganz gleich, ob sie bei einem Verein spielen oder auch nicht. Personell konnte dabei mit Gerhard „Löwe“ Horvath als Sportlicher Leiter der Tormannschulen Burgenland ein Experte an Bord geholt werden. Der 61-Jährige ehemalige SC Eisenstadt-Goalie gilt als einer der am besten ausgebildeten Tormanntrainer in Ostösterreich, ist Chef-Ausbildner der Tormanntrainer im Burgenländischen Fußballverband sowie ÖFB-Tormanntrainer.

Löwe und Panther für die Goalie-Fohlen

Aber nicht nur ein „Löwe“ wird den jungen Goalie-Fohlen künftig ein qualitativ hochwertiges Training bieten, auch ein „Panther“ wird aktiv sein. Michael Wilfing (24), Spitzname „Panther“ und derzeit in der 2. Liga Mitte bei Z-S-P engagiert, wurde als Trainer für den Stützpunkt Eisenstadt fixiert. Er soll Horvath somit ebenso zur Seite stehen wie Manuel Ehn in Podersdorf.

Markl selbst zeigt sich mit der Besetzung des neuen Teams klarerweise hochzufrieden: „Wir freuen uns sehr, dieses Wissen und diese Erfahrung an noch mehr Kinder, Jugendliche und auch Tormanntrainer weitergeben zu dürfen.