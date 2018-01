(von Bernhard Fenz aus Almancil)

Im Fünf-Sterne-Resort Monte da Quinta in der Nähe von Faro können die Kicker des SV Mattersburg seit Samstag (und noch bis kommenden Dienstag) entspannen. Das ist auch nötig, denn dazwischen ist Arbeiten angesagt – die Bedingungen dafür sind optimal. Schließlich steht den Burgenländern gut fünf Fahrminuten entfernt exklusiv ein nagelneuer Platz zur Verfügung.

Dieser stellt seit kurzem das Herzstück eines erst entstehenden Sportzentrums dar. Während rundherum noch Baustellenflair herrscht (im Sommer wird das nicht mehr der Fall sein), spielt der Sportplatz alle Stückerl. Nicht nur das. Der Tisch ist sozusagen frisch gedeckt.

Untergrund an die englischen Plätze angelehnt

Trainer Gerald Baumgartner und seine Mannschaft sind erst das zweite Profiteam, das auf dem neuen Spielfeld trainiert – einem Hybridplatz, sprich einem Mix aus Naturrasen (80 Prozent), verstärkt mit Kunstrasenfasern (20 Prozent). Das Ergebnis ist ein Geläuf, auf dem der Bundesligist aus dem Burgenland sämtlichen technisch-taktischen Variationen Freilauf lassen kann. Ballannahmeprobleme sind da fast nur menschlich begründbar, Platzfehler ausgeschlossen.

Angelehnt ist der Untergrund (der jedoch etwas härter als reiner Naturrasen ist) übrigens an die in der englischen Premier League oft verwendeten und gängigen Hybridplätze in den Stadien. Portugal, als extrem beliebte Destination für englische Gäste, rüstet sich hier am Sektor der Trainingslager-Veranstalter weiter – auch durch dieses Detail sollen englische Topklubs zusätzlich angelockt werden.

Und doch stellt Chefcoach Gerald Baumgartner freilich klar: „Besser werden die Spieler nur wegen des Rasens nicht. Jeder Einzelne muss hier voll mitziehen, das ist unser Anspruch.“

Wer 80 Paar Schuhe braucht, hat etwas vor

Dass der aus 27 Spielern (24 Kicker und drei Torleute) bestehende Profi-Tross auch das richtige Material zur Verfügung hat, dafür haben im Vorfeld Zeugwart Dragisa „Gile“ Vukadinovic und Homepage-Betreuer Markus Draxler gesorgt. Per Kleinbus wurden die Utensilien über Italien, Frankreich und Spanien bis nach Portugal gekarrt. Dass da eine Menge zusammenkommt, versteht sich von selbst.

80 Paar Fußballschuhe, 35 Bälle, mehr als zwei komplette Trainingsgarnituren, also rund 80 Regenjacken, Pullis oder T-Shirts, 30 Matten, 60 Überziehleiberl oder 35 Paar Badeschlapfen nebst der gängigen Trainings-Hardware von Aufstellern über Stangen und dergleichen machten sich auf die Reise. Wer so viel braucht, hat etwas vor – im Fall des SV Mattersburg eben ein professionelles Trainingslager an der Algarve.

Kommenden Dienstag fliegt die Mannschaft über Faro und Lissabon wieder Richtung Wien retour. Bis dahin stehen noch drei Tests am Programm: am Freitag und Samstag gegen die Schweizer Zweitligisten Servette Genf und Aarau sowie am Montag gegen den deutschen Regionalligisten Saarbrücken.