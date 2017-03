Bochum, Bielefeld, Karlsruhe, 1860 München, Würzburg, St. Pauli. Die Liste der Klubs, die im Frühjahr 2017 Union Berlin unterlagen, wuchs zuletzt stetig an. Lediglich Dynamo Dresden knöpfte beim 0:0 am zweiten Spieltag der Rückrunde den Eisernen, wie Union genannt wird, einen Punkt ab.

Trimmel ist rechts in der Viererkette gesetzt

Der Rest fühlt sich längst an wie ein PS-starkes Überholmanöver auf der Autobahn. Fünf Spiele in Folge gewann Union zuletzt und hat damit den internen Vereinsrekord aus der Saison 2001/2002 eingestellt. Längst ist der erstmalige Gang in die Bundesliga keine Utopie mehr, die Hauptstädter stehen mittlerweile bereits auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Mittendrin sind mit dem Mannersdorfer Christopher Trimmel und dem Eisenstädter Philipp Hosiner auch zwei Burgenländer. Emanuel Pogatetz und Ersatzgoalie Michael Gspurnig komplettieren das Österreicher-Quartett. Trimmel ist rechts in der Viererkette gesetzt und sagt: „Wir haben gespürt, dass wir oben mitspielen können. Aber dass wir uns jetzt im Frühjahr dort so festbeißen können, damit hat keiner gerechnet.“

Warum das so ist, kann sich der 30-Jährige aber sehr wohl erklären. Bei der Union ist seit dem Einstieg von Trainer Jens Keller im Sommer 2016 nicht mehr viel verändert worden, zudem ist die Truppe auch körperlich extrem stark drauf.

Ironische Fans und jede Menge Schmalz

„Wir haben über die gesamte Saison gesehen eigentlich nur ganz wenige Spiele abgeliefert, die wirklich schlecht waren. Das ganze Werkl hat einfach Hand und Fuß, zudem hat der Faktor Fitness bei uns einen ganz hohen Stellenwert. Längst kommt uns hier die entsprechend Trainingssteuerung zugute.“ Jede Menge Schmalz in den Beinen und kontinuierliche Arbeit: Die Folge dieser Mischung ist eine beeindruckende Siegesserie und eine immer größer werdende Aufstiegs-Euphorie.

„Die Stimmung ist toll, aber das ist sie sowieso immer. Unsere Fans sehen das Ganze auch ironisch. Beim letzten Heimspiel wurde ein Transparent „Scheiße … Wir steigen auf!“ präsentiert. Das ist typisch Union“, schmunzelt Trimmel, der sich und die Seinen übrigens gar nicht so sehr ständig vom großen Ganzen träumen lässt: „Intern reden wir gar nicht über den Aufstieg, und das ist so geil. Genau diese Herangehensweise wurde uns vom Betreuerteam eingetrichtert. Wir schauen nur von Spiel zu Spiel – das funktioniert.“

Der Gute Laune-Faktor passt dabei sowieso, stets mit dem letzten Sieg im Hinterkopf an die neue Aufgabe herangehen macht Spaß. Apropos: Am Montag ist der 1. FC Nürnberg zu Gast im Stadion An der Alten Försterei. „Längst haben die Gegner höchsten Respekt. Das haben wir uns erarbeitet.“

Und auch Trimmels Teamkollege Philipp Hosiner (er kam zuletzt als Ersatzspieler zu weniger Einsatzzeit) streicht die Konstanz der Eisernen hervor: „Wir sind einfach auf einem super Weg, sind defensiv sehr stabil und vorne beim Toreschießen nicht nur von einem einzigen Spieler abhängig. Machen wir so weiter, sieht es gut aus mit dem Aufstieg.“