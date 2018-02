STURM GRAZ - WIMPASSING; MITTWOCH, 18 UHR:

Für den SV Wimpassing steigt heute das Spiel der Spiele in der Grazer Merkur Arena. „Der ganze Verein ist aufgeregt, seit Wochen wird von nichts anderem mehr gesprochen“, berichtet Spielertrainer Eldar Topic vor dem für den BVZ Burgenlandligisten außergewöhnlichen Cup-Fight. Diesen hat sich die Mannschaft nach Siegen gegen Stadlau, Blau Weiß Linz und den WAC erkämpft. Nun folgt die Belohnung in einem tollen Rahmen.

Topic: „Es wird zwar nicht so lustig bei minus zehn Grad, aber ich denke, es werden genug Fans aus Wimpassing mitfahren, um uns anzufeuern.“ Die Rollen in dieser Partie sind freilich klar verteilt. „Wir sind krasser Außenseiter. Der Druck liegt klar bei Sturm, wir können befreit drauflosspielen. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir Herz und Leidenschaft an den Tag legen müssen. Bei Schnelligkeit und Technik sind uns die Grazer klar überlegen. Wir haben aber nichts zu verlieren, jede Partie beginnt bei 0:0“, betont Topic noch einmal.

Beim Testmatch gegen Ostligist Bruck/Leitha (2:2) hat er sein „Sturm-System“ schon simuliert. Bis auf Abwehrspieler Raphael Rathfuß (Muskelriss im Oberschenkel) steht der gesamte Kader zur Verfügung. „Ich darf aber nur 14 Feldspieler und zwei Tormänner mitnehmen.“ Die Aufstellung habe Topic bereits im Kopf, da wird es keine spontanen Überraschungen geben.

Auch Wimpassing-Präsident Richard Lochar brennt schon auf den Auftritt des BVZ Burgenlandligisten, der übrigens direkt am Spieltag in der Früh anreist und sich nördlich von Graz den Tag über gemeinsam vorbereitet. „Für den Klub ist es das historisch bedeutendste Match der Vereinsgeschichte in den letzten 93 Jahren. Ich hoffe, es werden noch weitere folgen. Aber leider ist das hier kein Wunschkonzert. Wir wissen, dass wir klarer Außenseiter sind. Bei den ganzen Umständen wie den kalten Temperaturen wäre alles, außer einer hohen Pleite ein Wunder. Das Trainerteam um Eldar Topic hat aber die Mannschaft seriös auf den ÖFB-Cup-Schlager vorbereitet.

Thomas Schrammel trifft auf den Manager

Spannendes Detail: Auf Seiten von Sturm Graz ist ein Spieler mit Wimpassinger Vergangenheit und burgenländischen Wurzeln aktiv: Thomas Schrammel. Er wechselte in der Winterübertrittszeit von Rapid Wien in die steirische Landeshauptstadt. Sein Manager ist kein Geringerer als Wimpassings Präsident Lochar, der den Deal eingefädelt hat. „Er hat einige Freunde in unserer Gemeinde und veranstaltet immer im Sommer sein Nachwuchscamp in Wimpassing“, so Lochar über den gebürtigen Deutsch Jahrndorfer.

Der 30-Jährige selbst freut sich schon auf das Duell mit dem SV Wimpassing: „Unglaublich, was der kleine Verein da schon im ÖFB-Cup geleistet hat. Richard Lochar dürfte mit einigen Spielern einen Goldgriff getätigt haben. Ich kenne Mario Sara noch aus der gemeinsamen Zeit bei Wacker Innsbruck und Eldar Topic von früher bei Rapid Wien, freue mich auf das Match.“

Ob er tatsächlich spielen wird, ist aber eine andere Frage. Schrammel sah am Sonntag im Meisterschaftsmatch gegen Red Bull Salzburg die Gelb-Rote Karte und sagt. „Ich weiß nicht, ob mich der Trainer aufstellt, oder ob er schon für das nächste Bundesliga-Spiel testen will.“