MATTERSBURG – HARTBERG 4:1. Smail Prevljak ist gut drauf derzeit. Das konnte der Mattersburg-Stürmer zwar am Samstag in der Bundesliga beim 1:1 in Altach nicht unter Beweis stellen – da war er gelbgesperrt -, im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Hartberg benötigte der 22-Jährige aber nur eine Chance, um gleich einzunetzen. 13 Minuten waren gespielt, als Mike Novak den Ball auf die Reise schickte und Prevljak per Drehschuss mit links den Ball via Innenstange ins lange Eck traf.

So sieht Effizienz aus

Dass es übrigens nicht ständig so geschmiert geht, sahen die rund 500 wetterfesten Besucher dann in der 26. Minute, als Prevljak das 2:0 erzielen hätte müssen. Diesmal verstolperte er aber eine Vorlage von Masaya Okugawa. Hartberg konnte diese eine Schwäche des an sich sonst grundsoliden Mattersburger Spiels (nicht aufregend, aber das Geschehen stets unter Kontrolle) nicht nutzen, blieb lange farblos.

Vorentscheidung statt Ausgleich

Kurz vor der Pause dann hatten die Oststeirer aber doch die Gelegenheit auf den Ausgleich. Manfred Fischer probierte es gleich zweimal, ebenso oft wurde der Schussversuch aber geblockt. Und so sorgten die Burgenländer unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff (44.) eben ihrerseits für die Vorentscheidung. Eine hohe Hereingabe landete bei Markus Pink, der trocken einschoss und so bereits zur Pause für klare Mattersburger Verhältnisse sorgte.

Nach der Pause wurde die Sache nämlich noch klarer. Bei den offensiv anfänglich wesentlich aktiveren Gästen scheiterte erst Sanogo, dann aber wurde es deutlich. Erst verpasste Julius Ertlthaler das dritte Tor, dann war es aber Masya Okugawa, der im Doppelpack traf – erst ins lange Eck und danach sorgte er nach einer Renner-Hereingabe für klare Verhältnisse. Zuvor scheiterte bereits der eingewechselte Patrick Bürger an Tormann Rene Swete.

Zumindest Ergebniskosmetik betrieb der TSV dann noch, als Stefan Meusburger nach einem Corner per Kopf ins Eck zum 4:1 traf.

STATISTIK

MATTERSBURG – HARTBERG 4:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (13.) Prevljak, 2:0 (44.) Pink, 3:0 (73.) Okugawa, 4:0 (75.) Okugawa, 4:1 (90.) Meusburger.

Gelb: Malic (39., Foul).

SR: Jäger.- Pappelstadion, 500.

Mattersburg: Kuster; Höller, Malic, Mahrer, Novak; Jano, Ertlthaler; Okugawa, Perlak (69, Sittsam), Pink (74. Renner); Prevljak (74. Bürger).

Hartberg: Swete; Rasswalder, Gollner, Meusburger, Gölles; Sprangler; Kröpfl (60. Ozbolt), Mislov (79. Siegl), Fischer; Tadic (79. Holzer), Sanogo.

STIMMEN

Alois Höller: „Das war eine sehr schwere Partie, wir haben das aber relativ routiniert gemacht und verdient gewonnen. Dass wir unsere erste Chance gleich genutzt haben und das 2:0 vor der Pause gemacht haben, war ausschlaggebend. Jetzt können wir morgen ruhig zuschauen, wie die anderen spielen.“

Julius Ertlthaler: „Wir haben uns mit den Bedingungen schnell zurechtgefunden und das Spiel sehr souverän gestaltet. Der Sieg war verdient, jetzt gilt es die Euphorie mit ins Spiel gegen die Admira zu nehmen. Da wollen wir unsere Form wieder abrufen, dann bin ich sehr zuversichtlich.“

Hartberg-Trainer Christian Ilzer: „Gratulation an die Mattersburger zum Aufstieg, die haben absolut verdient gewonnen. Der größte Unterschied war, dass wir unsere Defensiv-Duelle zu wenig gewinnen konnten und offensiv zu wenig vorbeigekommen sind.“

Mattersburg-Trainer Gerald Baumgartner: „Wir nehmen es jetzt im Halbfinale, wie es kommt. Schauen wir, was die Auslosung ergibt. Unsere Form stimmt, vor allem auch bei diesen schwierigen Bedingungen. Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht. Jetzt wollen wir gut regenerieren, am Samstag wartet gegen die Admira ein schweres Spiel.“