Wie schnell es im Fußball gehen kann, hat Andy Ivanschitz in den jüngsten Runden der Major League Soccer (MLS) erlebt. Die Seattle Sounders schafften mit dem 4:2 bei LA Galaxy, einem 1:0 gegen Chicago sowie einem 2:1 in Vancouver drei Siege innerhalb von acht Tagen und haben sich dadurch trotz einer bis Juli mit zwölf MLS-Pleiten höchst durchwachsenen Saison in der Western Conference noch rechtzeitig über den ominösen Strich gekämpft. Überhaupt zeichnen sieben Dreipunkter, zwei X und nur eine Niederlage seit August eine beeindruckende Erfolgskurve.

Bleibt das nach den letzten drei Spielen des Grunddurchgangs so, hat sich das Team des Burgenländers noch für die Playoffs qualifiziert. Heute, Mittwoch, geht es in Seattle gegen Conference-Schlusslicht Houston Dynamo zur Sache. Bereits da können die Sounders das Ticket für die K.o.-Spiele der besten zwölf nordamerikanischen Mannschaften lösen. „Diese Chance wollen wir uns nicht nehmen lassen“, zeigt sich der Baumgartener zuversichtlich. Danach folgt noch das Duell am Sonntag bei Dallas FC, Leader der Western Conference, und das abschließende Heimspiel gegen Real Salt Lake am 23. Oktober.

Wenige Tage danach starten bereits die Playoffs, für die sich die jeweils sechs besten Teams der beiden Conferences qualifizieren. Derzeit steht Seattle als Fünfter im Westen eben vor dem besagten Einzug.

Titelverteidiger Portland zeigte es 2015 vor

Und plötzlich ist somit auch wieder alles möglich. Frag nach bei den Portland Timbers, dem Lokalrivalen der Sounders aus dem Nordwesten der USA und aktuellen MLS-Champion. „Die haben in der letzten Saison den Titel geholt, obwohl sie lange durchwachsen gespielt haben und erst kurz vor den Playoffs und danach richtig in Form gekommen sind“, weiß der 32-Jährige, der am Samstag seinen 33. Geburtstag feiert.

Umgemünzt auf die Sounders pendelt der ehemalige Griechenland-, Deutschland- und Spanien-Legionär vorerst aber noch irgendwo zwischen steigender Zuversicht und kontrollierter Defensive. Das hört sich dann so an: „Wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und müssen zunächst mal die Playoffs fixieren, um von mehr träumen zu können.“ Ivanschitz weiß aber gleichzeitig auch: „Die Statistik sagt, dass jedes Team dann den Titel holen kann – egal ob auf Platz eins oder sechs seiner jeweiligen Conference. Alles ist möglich.“ Nachsatz: „Das Wichtigste ist jetzt, dass wir als Mannschaft weiter so kompakt spielen und als Einheit unsere sehr gute Form halten.“

Von etwaigen Heimvorteilen mal abgesehen, die sich aufgrund der Grunddurchgangs-Platzierung ergeben, werden die Karten in den Playoffs ohnehin neu gemischt. Eine Chance für die Seattle Sounders, den jüngsten Schwung zu konservieren und mitzunehmen. Lange Zeit sah es danach aus, als ob die Nordwest-Amerikaner – im Vorjahr immerhin im Conference-Halbfinale gestanden und dort nach dem Rückspiel erst im Elferschießen an Dallas gescheitert – diesmal den Playoff-Zug verpassen würden. Warum? „Leistungsträger haben uns vor der Saison verlassen, die wir als Mannschaft nicht kompensieren konnten“, so Ivanschitz. Ein Beispiel: Stürmer Obafemi Martins, der vor Saisonbeginn nach China abwanderte.

Bislang durchwachsen, aber nicht schlecht

„Wir haben aber nicht schlecht gespielt, sondern einfach keine guten Resultate geholt“, erinnert sich Österreichs ehemaliger Teamkapitän an die eher mageren Zeiten zurück. Da wurde auch Cheftrainer Sigi Schmid entlassen und durch Interimscoach Brian Schmetzer ersetzt.

Letztlich sei aber nicht zuletzt durch die Verpflichtung von Offensivmann Nico Lodeiro (Uruguay) ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Zehn Spiele war er über die gesamte Distanz im Einsatz – drei Treffer und fünf Tor-Assists sind da nicht die allerschlechteste Bilanz …

Jedenfalls scheint sich das Blatt bei den Sounders nun zu wenden. Gut auch für Andreas Ivanschitz, dessen persönliche Bilanz grundsätzlich positiv ausfällt: „Ich habe fast alle Spiele bestritten und konnte sowohl Tore als auch Vorlagen (Anm.: drei Treffer, acht Assists) liefern.“ Zufrieden gebe er sich damit aber nicht. „ Mein Antrieb ist, dass es immer besser geht.“ Der Zeitpunkt, um noch ein Schäuferl draufzulegen, würde für die Playoffs jedenfalls passen.