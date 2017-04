Am 1. und 2. April 2017 fand in Maribor (Slowenien) das 13. ROBI RAJH OPEN Jiu Jitsu Turnier statt.

Der Jiu Jitsu Verein "SHIN HALBTURN" war mit fünf Kämpfern mit dem österreichischen Kader "Ju Jitsu Federation Austria" vertreten.

David BAUER kämpfte in seiner Kategorie U12 Men -40 gegen vier Gegnern und gewann alle vier Kämpfe und erhielt somit verdient den 1. Platz.

Lukas BAUER kämpfte in seiner Kategorie U15 Men -50kg, verlor nur knapp im Finale gegen den späteren Erstplatzierten und erhielt verdient den 2. Platz.

Sein Zwillingsbruder, Alexander BAUER, ist freiwillig in die nächst schwereren Gewichtsklasse U15 Men -55kg aufgestiegen, um nicht gegen seinem Bruder antreten zu müssen, erreichte dennoch den ausgezeichneten 3. Platz

Die Brüder Thommy und Marco KAISER traten in ihrer Kategorie U12 Men -35kg und U18 -55kg an und erreichten in ihrer Klasse jeweils den 3. Platz