Ein Kuriosum gelang Oliver Mauthner, Tormann des SC Zillingtal (2. Klasse Nord), beim Meisterschaftsspiel am Sonntag gegen Oslip. Der Goalie erzielte den Treffer zum 2:0 höchstpersönlich – ein Ausschuss wurde länger und länger, ehe er den Weg ins Tor fand.

Am Ende setzte sich Zillingtal mit 5:0 durch, zudem steht Mauthner somit ab sofort offiziell auf der Torschützenliste. Ein durchaus gelungener Fußballnachmittag – alle weiteren Infos über die 2. Klasse Nord finden Sie am Mittwoch in Ihrer regionalen BVZ-Printausgabe.