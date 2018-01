Das Ticket für die Olympischen Winterspiele hatte der Viererbob mit Markus Treichl, Franz Esterhammer, dem Eisenstädter Marco Rangl und Ekemini Bassey beinahe in der Tasche.

Am Wochenende stand noch der Weltcup in St. Moritz am Programm. Der lief nicht optimal, wie Rangl berichtete: „Der Start war nicht ganz gut und auch die Fahrt hätte besser sein können. Wir haben das Finale knapp verpasst. Das muss man so hinnehmen.“

Trotzdem holte sich auch der zweite rot-weiß-rote Bob einen Startplatz für die Spiele in Südkorea – und damit gibt es auch eine Premiere.

Gleich drei Teilnehmer aus dem Burgenland

Erstmals wird ein Burgenländer im Bob-Bewerb bei den Olympischen Winterspielen an den Start gehen. Die notwendigen Kriterien für die Teilnahme in Pyeongchang erledigten Marco Rangl und seine Kollegen solide. Dafür musste man einen Top-16-Platz im Weltcup sowie einen Podestplatz im Europacup einfahren.

Der zweite Quotenplatz war somit abgesichert. „Die Olympischen Spiele sind natürlich ein Traum. Wir werden uns sehr gut vorbereiten und fokussiert an die Aufgabe herangehen“, so Anschieber Marco Rangl.

Damit ist das burgenländische Trio bei den Olympischen Spielen in Südkorea komplett. Neben Marco Rangl wird auch die Stooberin Miriam Ziegler im Eiskunstlauf starten. Die größten Chancen auf eine Medaille hat logischerweise Julia Dujmovits. Die Snowboarderin holte vor vier Jahren Gold und auch heuer wieder zu einem heißen Eisen auf Edelmetall ist.