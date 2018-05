Zum 20. Mal schwitzten die Vienna Vikings, offiziell Dacia Vikings, im Zuge ihrer Charity Bowl für den guten Zweck. Erstmals aber war Ritzing der Austragungsort. Fazit: Der Ausflug ins Mittelburgenland hat sich gelohnt. 1.200 Besucher kamen und genossen die Rahmenprogramm-Meile vor dem Stadion sowie die Spiele innerhalb des Sportzentrums.

Dass die Dacia Vikings das Hauptspiel gegen die Helsinki Roosters knapp mit 37:41 verloren, tat dem positiven Gesamt-Resümee keinen Abbruch. Im zweiten Spiel des Tages setzten sich die Pannonia Eagles im Zuge ihres Meisterschaftsspiels in der Football-Division II gegen die Mödling Rangers II klar mit 36:7 durch.

Kiki Klepsch, PR-Verantwortliche der Vikings: „Von den Rahmenbedingungen her war es eine tolle Veranstaltung, auch die Stimmung war sehr gut. Wir haben etliche Besucher, die zum ersten Mal ein Football-Match auf diesem Niveau verfolgt haben, für diesen Sport begeistern können.“ Eingespielt wurden 12.400 Euro, die an zwei Sozialeinrichtungen in Wien und dem Burgenland ausgeschüttet werden. Klepsch: „Das ist der Sinn der Sache. Die Förderwerkstätte Oberpullendorf plant einen Zubau – da kommt dieses Geld sehr gelegen, was uns als Vikings wiederum sehr freut.“ Und auch Hausherr Harald Reißner, Obmann des SC Ritzing, resümierte positiv: „Eine tolle Veranstaltung mit einer guten Show und vielen Zuschauern. Ich kann nur sagen: Wiederholungsgefahr. Von unserer Seite aus können wir so etwas gerne wieder durchführen.“