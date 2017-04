Erstmals wird im Rahmen des World Cups von Freitag (28. April) bis Sonntag in einer Woche (7. Mai) nicht in Podersdorf gesurft, sondern in Neusiedl am See. Sportlich gibt es sogar eine Weltpremiere: Zum allerersten Mal in der Windsurfing-Geschichte wird parallel zum üblichen Slalom-Bewerb ein offizieller Bewerb im „Foiling“ mit einem Preisgeld von 5.000 Euro durchgeführt.

Beim „Foiling“ ist am Ende der langen Finne ein zusätzlicher Querflügel unter dem Rumpf montiert, der bei erhöhter Geschwindigkeit das komplette Surfboard aus dem Wasser heraushebt. Das führt zu einem verringerten Widerstand und einer erhöhten Geschwindigkeit. Der Vorteil: Schon bei geringem Wind können bei diesem Bewerb Wettkämpfe stattfinden.

Lokalmatador Max Matissek ist auch in diesem Jahr dabei und fiebert dem Freestyle-Bewerb bereits entgegen: „Die Vorfreude ist riesig, es kribbelt immer, wenn man daheim bei einem Bewerb surft.“

Die Vorbereitung auf die Saison verlief für den 29-Jährigen sehr zufriedenstellend: „Es waren perfekte Bedingungen in Südafrika. Ich habe sehr gut trainiert und bin optimistisch.“ Die Zielsetzung ist für den Weidener klar. Er will so weit wie möglich kommen: „Ich will jeden Heat gewinnen, werde alles versuchen und dann wird man sehen, was am Ende rauskommt.“