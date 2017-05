Zillingtal

Zillingtals Oliver Mauthner ist in der Rückrunde — bis auf zwei Ausnahmen — ein bärenstarker Rückhalt seiner Mannschaft. Ausgerechnet beim Spitzenspiel gegen Rust unterliefen dem Goalie bei beiden Gegentoren Schnitzer. Am Ende blieb dies ohne Auswirkung. Sein Team gewann 3:2. Auch weil Mauthner mit einem gehaltenen Elfer einiges wettmachte.

Weiter Ausschuss landete im Tor

In den letzten Spielen glänzte Mauthner weiter mit tollen Paraden und auch als Elfmeter-Killer. Beim 4:1-Sieg in Zagersdorf war Mauthner erneut vom Elferpunkt nicht zu bezwingen und konnte den Strafstoß ebenso fangen wie beim Spiel gegen Rust.

Am vergangenen Spieltag setzte der Keeper noch einen drauf. Beim Spiel gegen Oslip landete sein weiter Ausschuss, der einmal im Strafraum der Gäste aufsprang und über Tormann Andreas Meth hinweg ging, im Gehäuse der Osliper.

Mauther glänzte in dieser Partie aber nicht nur als Vollstrecker. Er hielt zum sechsten Mal in dieser Saison sein Tor sauber und parierte beim Spielstand von 4:0 den dritten Elfmeter in Serie. Die Zillingtaler haben auch dank der Paraden und gehaltenen Elfer von Mauthner noch die Chance auf den Aufstieg, stehen als Tabellendritter im Finish in Lauerposition.

Ein durchaus gelungener Fußballnachmittag – alle weiteren Infos über die 2. Klasse Nord finden Sie am Mittwoch in Ihrer regionalen BVZ-Printausgabe.