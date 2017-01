Endlich: Zum nunmehr 14. Mal findet traditionell am Anfang eines neuen Jahres die BVZ-Sportlerwahl statt. Ab sofort sind wieder flinke Finger, funktionstüchtige Kulis sowie gespitzte Bleistifte beim Schreiben oder eine funktionierende Internetverbindung beim Online-Voten gefragt.

Denn mit dem heutigen Erscheinungstag, also dem 25. Jänner, startet die BVZ-Sportlerwahl wieder. Ab jetzt können Sie bei der so beliebten und traditionsreichen Wahl Ihre Lieblinge unterstützen. Wie in den vergangenen Jahren etabliert, haben Sie die Möglichkeit, händisch auf dem beiliegenden Stimmzettel (mit vereinten Kräften die schnellste und effizienteste Methode) oder auch online auf www.bvz.at per Mausklick abzustimmen.

Der Modus. Da es sich bei der BVZ-Sportlerwahl bekanntlich um eine Sympathiewahl handelt, sind in den jeweiligen Kategorien alle Personen und Teams wählbar, völlig unabhängig des sportlichen Erfolgs. Wichtig ist, wer die meisten Stimmen erhält – das zählt.



Die Kategorien. Auch in diesem Jahr können Sie bekannte Klassiker und etablierte neue Kategorien wählen:

Sportler des Jahres

Sportlerin des Jahres

Gute Seele des Jahres

Nachwuchsteam des Jahres

Diese Vielfalt ist somit einzigartig für eine Wahl dieser Art und entspricht klarerweise auch dem Motto der BVZ als vielseitigste Zeitung des Burgenlandes. Vor zwei Jahren wurde die Kategorie „Nachwuchsteam“ erfolgreich eingeführt, unsere Youngsters sind auch diesmal natürlich wieder wählbar.

Bezirkssieger und auch Landessieger gewinnen

Unterstützen können Sie auch einmal mehr wieder die Gute Seele des Vereins, also all jene so wichtigen Personen, die sich idealistisch einsetzen und den Sportbetrieb mit ihrem Einsatz am Laufen halten. Die BVZ prämiert dabei wieder die vier Landessieger jeder Kategorie, aber natürlich werden auch getreu dem regionalen Aspekt alle Bezirkssieger dementsprechend ausgezeichnet.



Alle Sieger, ganz gleich ob regional oder landesweit, werden in der Folge nicht nur im Zuge einer feierlichen Ehrung (unter anderem von Sportreferent und Landeshauptmann Hans Niessl als Schirmherr) auf die Bühne gebeten, sondern auch im Zuge eines Siegerportraits in der BVZ gewürdigt. Alsdann: Auf geht’s!