Sportler des Jahres.

Jeder Sportler, der an einer Meisterschaft oder an einem Wettkampf aktiv teilgenommen hat, kann gewählt werden – unabhängig vom tatsächlichen sportlichen Erfolg. Es zählt ausschließlich die Sympathie.



Sportlerin des Jahres.

Hier gelten die gleichen Bedingungen wie für die Kategorie Sportler. Alle Sportlerinnen, die im vergangenen Jahr an einer Meisterschaft oder an einem Wettkampf teilgenommen haben, sind wählbar – auch hier unabhängig vom Erfolg. Die Sympathie soll den Ausschlag geben.



Gute Seele des Jahres.

Gewählt werden können alle Menschen, die mit ihrem Idealismus und Einsatz den Sportbetrieb aufrechterhalten und eine gemeinschaftsdienliche Tätigkeit ausüben. Beispiele: Funktionäre, freiwillige Mitarbeiter bei Vereinen, Privatpersonen (Eltern, Verwandte, Fans, Freunde, Gönner, ...), die die Athleten tatkräftig und idealistisch unterstützen.



Nachwuchsteam des Jahres.

Gewählt werden können einzelne Nachwuchsmannschaften oder Trainingsgruppen eines Vereins, die 2015 an einer laufenden Meisterschaft oder an mindestens einem Wettkampf/Meeting/Rennen, etc. teilgenommen haben.