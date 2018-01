Ihr wollt eine Sportlerin oder einen Sportler aus der Region unterstützen und fleißig abstimmen? Kein Problem, dafür steht die BVZ-Sportlerwahl seit der Geburtsstunde Anfang 2004.

Mittlerweile gibt es aber noch weitere Möglichkeiten (wie immer handschriftlich per Stimmzettel oder online!), um für Menschen abzustimmen, die es verdient haben, einmal eine breite Plattform zu genießen.

Einzigartige Vielfalt auch bei der Jubiläumsauflage

Da wären die Guten Seelen , also alle Funktionäre, freiwilligen Mitarbeiter oder generell Personen, die eine gemeinschaftsdienliche Tätigkeit ausüben. Die BVZ hat diese Kategorie 2010 ins Leben gerufen – längst sind die Heinzelmännchen des Sportbetriebs, ganz gleich welchen Alters und welcher Funktion, nicht mehr von der Wahl wegzudenken.

Und dann gibt es seit dem Jahr 2015 ja auch noch das Nachwuchsteam des Jahres. Bei dieser Kategorie können alle Mannschaften gewählt werden, die im Nachwuchsbetrieb eines Vereins stehen – ganz gleich, ob es sich um einzelne Mannschaften oder auch Trainingsgruppen eines Klubs handelt.

Damit sorgt die BVZ auch bei der Jubiläumsausgabe Nummer 15 dafür, dass sich die Wahl durch eine einzigartige Vielfalt auszeichnet.

Diese Vielfalt wird sich dann auch in der Siegerliste wiederfinden. Schließlich werden in jedem der sieben Bezirke des Burgenlandes die regionalen Sieger der vier Kategorien ausgezeichnet. Aber nicht nur das: Auch in diesem Jahr stellt sich wieder die spannende Frage, wer die Landessieger – also jene Gewinner mit den meisten Stimmen – in jeder Kategorie sind.

Insgesamt werden somit bei der feierlichen Siegerehrung 32 Gewinner gekürt. Übrigens: Auch in diesem Jahr übernimmt Landeshauptmann und Sportreferent Hans Niessl die Schirmherrschaft – er wird die Sieger wieder persönlich auszeichnen.