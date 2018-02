Die Frist für die Stimmabgabe der diesjährigen BVZ-Sportlerwahl neigt sich schön langsam dem Ende zu. In etwas mehr als einer Woche, konkret am 2. März – wer die Stimmen persönlich vorbeibringt, andernfalls zählt das Datum des Poststempels bei Versand – fällt der Vorhang. Ab dann werden die Stimmen in den Kategorien Sportlerin, Sportler, Gute Seele und Nachwuchsteam ausgezählt.

Aber: Bis dahin ist noch genug Zeit, um alle Kräfte zu mobilisieren und Ihre Lieblinge weiterhin fleißig online oder handschriftlich per Stimmzettel zu unterstützen.

Jede Stimme zählt und wird abgedruckt

Und selbst wenn ihr bislang noch nicht mitgemacht habt: Startet ihr noch jetzt und unterstützt eure Favoriten, denn alle, für die abgestimmt wurde, werden im Zuge der Berichterstattung in der Ergebnisliste veröffentlicht. Diese Plattform ist in jedem Fall sicher!

Ganz gleich, ob zigtausende Stimmen am Konto sind oder nur eine einzige – bei der BVZ-Sportlerwahl werden alle Gewählten berücksichtigt, um vor allem die große Bandbreite zu dokumentieren.

Video mit dem Sieger des Vorjahres

Und wer bereits viele Stimmzettel ausgefüllt oder fleißig online abgestimmt hat, kann nun die letzten Kräfte mobilisieren, um eventuell den Sieg zu ermöglichen. Es zahlt sich fix aus.

Denn was den Gewinnern solch ein Triumph bei der BVZ-Sportlerwahl bedeutet, haben wir beim Vorjahres-Gesamtsieger Mirza Sejmenovic nachgefragt: