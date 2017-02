Teilnehmer: Sarah Zemlyak

StartUp-Idee: "Atelier für Wedding Design"

Projektbeschreibung:

Seid Ihr bereits verheiratet, steckt eventuell gerade in der Planungsphase oder habt eine verlobte Freundin/Freund, die/der zig offene Fragen bezüglich dem großen Tag, der Hochzeit, hat? Das klassische Dilemma sieht so aus: Man träumt von einer Traumhochzeit, alles soll harmonisch wirken, man möchte wunderschöne Erinnerungsfotos bekommen und alle sollen von der Dekoration begeistert sein. Doch dann beginnen die Probleme: Welche Fotografen gibt es eigentlich in der Umgebung? Wo bekomme ich meine Einladungen her? Wie plane ich das alles am besten?! – Und genau hier komme dann ich ins Spiel.

Ich möchte mein Atelier für Wedding Design eröffnen/gründen, um jungen Brautpaaren bei der kreativen Planung unter die Arme zu greifen, um ihnen viel Zeit und Nerven zu ersparen. Ich arbeite derzeit als Grafikdesignerin und Illustratorin und möchte in Zuge dessen nicht nur individuelle Hochzeitspapeterie anbieten, sondern aus dem Atelier einen kreativen Raum für Hochzeitsanbieter, Hochzeitsbegeisterte und Brautpaare inkl. Familie und Freunde schaffen.

Ich denke dabei an einen Shop-Bereich mit Hochzeitsgadgets, wie Geschenke für die Brautjungfern, Cake Topper und vor allem an diese Besonderheit: Wedding Plan Book. Dieses Buch/Mappe möchte ich gestalten und produzieren lassen, es soll als Planer für das Brautpaar, in erster Linie für die Braut, dienen. Die Grundidee wäre verschiedene Kategorien einzubauen: Hochzeitskleid, Location, wichtige Kontakte, Gästeliste, usw. mit viel Platz zum Schreiben, Einkleben, etc. Das Ganze muss natürlich ansprechend und schön aussehen, damit es zum Gesamtkonzept passt. Ich möchte es sowohl in meinem Atelier zum Verkauf anbieten können und auch bei verschiedenen Shops von Hochzeitsdienstleistern vertreiben.

Außerdem möchte ich eine Plattform für (kleine) Hochzeitsdienstleister darstellen. Fotografen, Eventdesigner, Videografen bekommen bei mir ihr eigenes Portfolio und somit mehr Aufmerksamkeit und wahrscheinlich neue Aufträge. Und genau dieser Punkt erspart dem Brautpaar die Nerven und unendlich viel Zeit. Sie müssen nicht stundenlang googlen (um dann erst nicht alle kleinen Dienstleister zu finden), sondern bekommen in meinem Atelier alle Dienstleister auf einen Blick. Sie können zwischen den einzelnen Anbietern wählen und bekommen noch dazu eine Ermäßigung, wenn sie über mich buchen.

Immer öfter höre ich „Die Hochzeit von XY war so wunderschön, aber selbst, wenn ich wollte, könne ich es nicht so schön umsetzen. Mir fehlt ganz einfach die Kreativität und das Handwerk dazu.“ Daher bekommen die Brautpaare bei mir viele Tipps und Tricks zur Planung und auch bei der Konzepterstellung möchte ich helfen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sollen Workshops in meinem Atelier werden. Dabei denke ich zum Beispiel an Blumenkränze stecken gemeinsam mit einer Floristin.

Kurz und bündig: Mein Atelier soll ein kreativer Raum mit viel Potential und zig Möglichkeiten werden, bei dem die Hochzeit im Mittelpunkt steht.

Es gibt noch einige Ideen, die in meinem Kopf herumschwirren, doch ich hoffe, dass Ihr Euch mit diesem Auszug ein Bild meiner Idee machen könnt.

