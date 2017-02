Die "Start Up Your Idea"-Challenge von FTI, Junger Wirtschaft und FH Burgenland ist ein Ideenwettbewerb zur Präsentation von Gründungsideen und richtet sich an unternehmerisch denkende, kreative Menschen und Teams mit innovativen Produkt- und/oder Dienstleistungsideen aus allen Bereichen.

Diese Personen haben die Möglichkeit, ihre Ideen in Hinblick auf die Realisierbarkeit und eine potenzielle Gründung zu konkretisieren. Denn zu jeder Idee gehört auch ein ausgeklügelter Plan, um voll durchstarten zu können. Schritt für Schritt erhält der Teilnehmer professionelle Unterstützung von erfahrenen Mentoren und strukturiertes Feedback für seine Geschäftsidee.

Die Support-Workshops und Coaching Sessions starteten bereits Mitte November. Nach einem Social Media-Marketing sowie einem zum Thema Business Planning folgen im Jänner Hilfestellungen beim Pitching.

Beim Abschlussevent im März 2017 werden die besten Projekte und Konzepte - ermittelt von BVZ-Usern und Fachjury - dann vor den Vorhang geholt und pitchen vor einer Fach-Jury um den Sieg. Auf die Sieger warten Preisgelder von insgesamt 6.000 Euro sowie tolle Sachpreise.

Mehr zum Bewerb auf www.startup-burgenland.at