Teilnehmer: Michael Lagan

StartUp-Idee: "Smart Vinemeters"

Projektbeschreibung:

Smart Wineyard. Wir bringen mehr Wissen und Flexibilität in den Weinbau. Wir schaffen ein eigenes Netzwerk (WIFI + 3G) und verteilte Sensorik für Wein und Obstbauern. Eine einfach und unkomplizierte Art und Weise um aus Big-Data Wissen zu generieren und das bis runter auf eine Riede oder sogar Reihe. Wir schaffen mit unserem Projekt einen Showcase, den klassische Wetterstationen nicht haben. Dazu ist das Ganze noch POS-Sale geeignet und soll von Winzern innerhalb von wenigen Minuten in Betrieb genommen werden können.

Ziel ist es, alle relevanten Werte wie Temperatur, Feuchte, Bar, Niederschlag und Co so genau wie möglich auswerten und analysieren zu können. Die kleinen Sensoren können beliebig platziert weden und haben eine Funktionsdauer von rund 250 Tagen bis zum nächsten Batteriewechsel. Diese verbinden sich auf Knopfdruck mit der Basisstation (3G Modul inkl. SIM, Solar & SD Speicher) und liefern sofort Werte in die Cloud. Eine einfache Smartphone App (Android & iOS) macht es möglich die Sensoren Standortgenau einzuchecken.

Administriert wird das Ganze über eine nutzerfreudliche Webplattform. Durch sogenannte Watchdogs können Winzer ganz einfach Werte oder Zustände definieren die zu bestimmten Konditionen eintreffen müssen. Tritt dies ein, wird der Winzer via Push-Notification oder E-Mail verständigt. So können Spritzzeitpunkte, Lese, Blattrückschnitt und Co. perfekt nach den vorherrschenden Verhältnissen in den einzelnen Rieden optimiert werden.

Abgerundet wir das System durch eine Wettervorhersage sowie ein Vorhersagemodell für Oidium und Peronospora, welches durch eine Kooperation mit der Boku Wien in das System integriert wird.

Somit entsteht ein Produkt, welches enormes Einsparungs- und Verbesserungspotenzial für den Winzer mitbringt.

Video:

Voting: