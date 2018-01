Wie funktioniert der Allradantrieb? .

Waren es in der Vergangenheit vor allem Geländewagen und Lkw, die mit einem Allradantrieb ausgerüstet auf abwegigem Gelände sicher bewegt werden konnten, so ist der Allradantrieb mittlerweile salonfähig geworden. Bei den heutigen Straßenverhältnissen ist ein Allradantrieb für moderne Pkw zwar nicht zwingend notwendig, erhöht in vielen Situationen und bei Glätte im Winter jedoch die Sicherheit. Zwei unterschiedliche Konzepte, der permanente und der zuschaltbare Allradantrieb, dominieren den Markt. Wie sie funktionieren, beschreibt dieser Artikel.