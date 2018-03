Mit der optimalen Platzierung rücken Sie Ihr Bad ins rechte Licht



Mit einer gut ausgewählten Platzierung der Lichtquellen haben Sie schon fast gewonnen. Eine einzelne Leuchte reicht nicht aus, um funktionalen sowie ästhetischen Ansprüchen gerecht zu werden. Mit dem Einsatz mehrerer, in ihrer Art und Leuchtverhalten auf den jeweiligen Bereich des Bades abgestimmter Leuchten, schaffen Sie Lichtinseln für ein angenehmes Badeerlebnis. Für die Allgemeinbeleuchtung kommt durchaus die traditionelle Deckenleuchte in Betracht. Vorteilhaft ist ein diffuses, nicht zu helles Licht. Auch Einbauleuchten eignen sich hierfür. Für die Dusche sollten Sie Spots bevorzugen, da hier nur ein relativer kleiner Bereich ausgeleuchtet werden muss. Die Badewanne dient der Entspannung. Für eine gleichmäßige Lichtverteilung können hier mehrere kleine Leuchten mit kleinerer Lichtstärke kombiniert werden. Eine helle Beleuchtung ist hier fehl am Platz. Mit dem Einbau eines Dimmers kann die Helligkeit je nach Wunsch angepasst werden. Der Spiegelschrank dient der Kosmetik. Meist sind in diesem die Leuchtmittel schon optimal verbaut. Bevorzugen Sie einen separaten Spiegel, sind auch beiderseitig angebrachte Wandleuchten die richtige Wahl.



Die Wahl des richtigen Leuchtmittels



Im Hinblick auf eine ökologisch sinnvolle und stromsparende Beleuchtung Ihres Badezimmers setzen Sie am besten nur auf LED-Leuchtmittel. Das Angebot deckt mittlerweile alle infrage kommenden Helligkeiten und Farbtemperaturen ab. Letztere ist ein entscheidender Wohlfühl-Faktor. Nur eine richtige, auf den jeweiligen Zweck abgestimmte Farbtemperatur, schafft das nötige Wohlbehagen, um vom Alltag zu entspannen. Die Farbtemperatur ist auf der Verpackung der LED-Lampen vermerkt und wird in Grad Kelvin angegeben. Ein warmes Licht erzielen Sie mit niedrigen Farbtemperaturen, hohe Werte ergeben ein neutralweißes Licht. Diese Farbtemperaturen haben sich als vorteilhaft erwiesen:



- Allgemein- und Spiegelbeleuchtung: ca. 3.800 Kelvin

- Dusche: 3.000 bis 3.800 Kelvin

- Badewanne: je nach individuellem Geschmack 1.000 bis 3.000 Kelvin



Auch das ist wichtig: Tipps zu Ihrer Sicherheit



Bitte denken Sie daran: Wasser und 230 Volt Netzspannung können im Bad eine unheilvolle Allianz eingehen. Verwenden Sie daher bitte generell nur Leuchten, die der Schutzklasse IP 44 oder höher entsprechen. Für Leuchten über der Badewanne und der Dusche dürfen nur strahlwassergeschützte Leuchten mit IP 65 eingesetzt werden.

Wann immer es geht, sollten Sie auf ungefährliche Leuchtmittel mit 12V-Niedrigspannung zurückgreifen. Im Zweifelsfalle lassen Sie sich bitte von einem Elektrofachmann beraten.