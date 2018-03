Vorhandenen Raum optimal nutzen



Für Ihr kleines Badezimmer eignen sich Einbaumöbel, die von geringer Tiefe und an den Kanten abgerundet sind. Anstelle einer großzügigen Badewanne können Sie eine komfortable Duschwanne wählen. Nutzen Sie Nischen, da diese Stauraum schaffen und für die Anbringung von Regalen oder die dekorative Gestaltung geeignet sind. Durch Spiegel wirkt ein kleines Bad optisch größer, heller und freundlicher. Arbeiten Sie mit Licht und hochwertigen Fliesen. Die optische Wirkung des Raumes hängt maßgeblich mit der Gestaltung, der Beleuchtung und den gewählten Materialien zusammen.



Stauraum in der Höhe schaffen



Handtücher und Utensilien im Badezimmer müssen nicht unbedingt hinter geschlossenen Schranktüren verschwinden. Deckenhohe Regale nehmen weniger Platz in Anspruch, wobei sie die gleiche Kapazität an Stauraum wie klassische Hochschränke bieten. Vermeiden Sie querstehende Möbel und gliedern Ihr Bad in verschiedene Bereiche auf. Mit einer stilvollen Duschrückwand können Sie auf eine dauerhaft geschlossene Verglasung verzichten und einen repräsentativen Blickfang schaffen. Über der Dusche ist Platz für weitere Regale, die Sie zum Beispiel für die Aufbewahrung von Duschbad und Co. verwenden. Ein durchgehender Vorsprung unter der Decke sieht attraktiv aus und bietet zusätzliche Stellfläche.



Installationswände in Leichtbauweise



Falls Ihr Badezimmer nicht über Nischen verfügt, können Sie diese in Leichtbauweise ganz einfach selbst herstellen. Dabei profitieren Sie von dem Vorteil, dass sich die Wände an der Vorder- und Rückseite für die Anbringung von Fächern oder Handtuchhaltern und somit als Stauraum eignen. Weniger ist mehr. Dies gilt vor allem, wenn es um die Einrichtung mit geschlossenen Möbeln geht. Halten Sie ein kleines Badezimmer offen und arbeiten mit natürlichen Materialien, die automatisch für optisch mehr Raum und ein stilvolles Ambiente sorgen.



Spots oder LED Beleuchtung und Spiegel verleihen dem Bad eine harmonische Aura und wirken sich positiv auf die gefühlte und sichtbare Raumgröße aus.