Bodengleiche Dusche: Was zu beachten ist .

Was in Skandinavien schon lange gang und gäbe ist fasst auch bei uns immer mehr Fuß: der Einbau bodengleicher Duschen. Wer sich bei der Renovierung seines Bades für diese Variante entscheidet ist, besonders wenn die neue Dusche in angesagten Naturfarben gehalten ist, absolut im Trend. Ganz davon abgesehen wird hiermit eine sinnvolle Investition in die Zukunft getätigt. Um lange Freude an der neuen Dusche zu haben ist vor dem Einbau allerdings einiges zu klären. Zum einen die Frage über den gewünschten Boden. Möchten Sie eine flache Duschwanne einbauen oder lieber einen gefliesten Boden?