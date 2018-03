Die richtigen Wandfarben helfen dabei .

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Ihr gemütliches aber kleines Bad größer wirkt: Mobiliar, Beleuchtung, Spiegel und mehr. Von ganz entscheidender Bedeutung für diesen Effekt aber ist die Wandfarbe. Wer sich für Weiß, Creme oder Grau entscheidet, schafft eine luftige Atmosphäre. Für die notwendigen dunklen Akzente sorgen dann kleinteilige Elemente wie Duschvorhang, Handtücher oder Badematte. Die hellen Farben schaffen grundsätzlich eine optische Vergrößerung. Dabei wählen Sie die Farbtöne möglichst ähnlich: Allzu starke Kontraste sorgen für Unruhe im Blickfeld. Mit der einheitlichen Farbgebung entsteht der Eindruck von mehr Geräumigkeit.



Mehr Helligkeit - weniger Grenzlinien



Mit weißen und hellen Grautönen bringen Sie generell mehr Licht ins Bad. Sie entsteht durch die starke Reflexion dieser Farben. Das wiederum bewirkt einen weiteren Effekt: Die Grenzlinien im kleinen Bad verschwinden optisch und lassen den Raum größer erscheinen. Diesen Effekt erreichen Sie im Übrigen auch mit Pastellnuancen - und solchen, die ein wenig frischer wirken: Blau zum Beispiel kommt durchaus in Frage. Auch mit einer Mischung verschiedener Schattierungen verlieren Sie den Effekt der Größenwirkung im kleinen Bad nicht. Trauen Sie sich doch einmal zu einer Kombination aus Weiß mit Gelb, Grün und Rosa! Weiße Wandfliesen mit heller Wandfarbe tragen ebenfalls dazu bei, einem kleinen Bad mehr Größe zu verleihen. Diesen Effekt erreichen Sie auch mit kleinen Mosaikfarben in Grün einschließlich der grünen Wandfarbe: So wirkt der Raum frischer und breiter.



Gute Gestaltung - verlässliche Funktion



Bei allen gestalterischen Überlegungen zur optischen Vergrößerung darf die verlässliche Funktionalität nicht verlorengehen. Die Wandfarbe im Bad muss zudem spritz- und wasserfest sein. Ja, mehr noch: Eine Feuchtraumfarbe für das Bad - oder auch die Küche - benötigt weitere Qualitäten: Sie ist scheuerfest und schimmelresistent - fungizid lautet das Fachwort für Letzteres. Das ist wichtig für das Bad - gerade für das kleinräumige. Möglicherweise besitzt Ihr Bad kein Außenfenster und wird über einen Abzug entlüftet. Wie auch immer: Die Gefahr der Schimmelbildung ist stets vorhanden. Die fungizide und bakterizide Wandfarbe beugt dem vor: Sie enthält Bestandteile, die Schimmel- und Bakterienbildung verhindern. Vergessen Sie also bei Einrichtung oder Renovierung Ihres kleinen Bades, das groß wirken soll, nicht, auch darauf zu achten. Feuchtraumfarbe heißt das Zauberwort dafür.