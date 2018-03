Saugglocke, Flaschenbürste, Reinigungsspirale: Mechanische Lösungen bevorzugen

Fließt in Ihrem WC, in der Badewanne oder im Waschbecken kein Wasser mehr ab, sollten Sie es im ersten Schritt mit einer Saugglocke probieren. Das ist die Lösung mit dem geringsten Aufwand. Pumpen Sie mehrmals, der erzeugte Druck bewegt das angestaute Wasser in den Rohren hin und her. Leichtere Verstopfungen lösen sich und die Leitungen sind wieder durchlässig. Biegsame Flaschenbürsten, spezielle Drähte für die Rohrreinigung und Reinigungsspiralen stellen eine weitere Option dar, wenn die Saugglocke nicht die erwünschte Wirkung erzielt. Diese führen Sie in das betroffene Rohr ein, durch Bewegungen entfernen Sie hartnäckige Verstopfungen.

Waschbecken: Siphon abschrauben und reinigen

Bei Verstopfungen im Waschbeckenabfluss haben Sie den Vorteil, dass Sie das U-förmige Bogenstück unterhalb des Beckens abmontieren können. Erfahrungsgemäß liegt die Problemstelle in diesem sogenannten Siphon. Moderne Röhrensiphons verfügen über zwei Rändelmuttern, die Sie mit der Hand aufdrehen können. Eine Rohrzange benötigen Sie nur bei älteren Modellen. Legen Sie um die Muttern ein Tuch, damit Sie die das Chrom nicht verkratzen. Nach dem Aufdrehen ziehen Sie das Rohrstück nach unten und reinigen es mit einer Flaschenbürste oder mit dem Draht. Dabei bemerken Sie, ob im Siphon tatsächlich die Ursache liegt. Haben Sie nicht den Eindruck, sollten Sie die Rohrleitung in der Wand mit einer Reinigungsspirale säubern. Experten raten dazu, dass Sie nicht mehr als rund 1,5 Meter eindringen sollten. Ansonsten besteht die Gefahr der Rohrbeschädigung. Tiefer sitzende Verstopfungen sollten Sie Fachleuten überlassen.

Rohrreiniger sparsam verwenden

Chemische Rohrreiniger leisten bei Verstopfungen oft zuverlässig ihren Dienst. Bei hartnäckigen Verstopfungen stoßen aber auch diese Reiniger an ihre Grenzen. Es spricht viel dafür, Verstopfungen lieber mechanisch zu begegnen. Rohrreiniger wirken nicht nur auf Schmutz aggressiv, sondern auch auf die Rohre. Bei einem häufigen Einsatz drohen Beschädigungen. Die Belastung für die Umwelt kommt als Nachteil hinzu.