5 Tipps für ein preiswertes Badezimmer.

Ein schönes neues Badezimmer - fünf einfache Spartipps

Die Renovierung des Badezimmers ist in vielen Fällen mit hohen Kosten verbunden. Teure Fliesen und Badmöbel können dafür ebenso verantwortlich sein wie Sanitärobjekte von Markenherstellern. Es geht jedoch auch anders. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Bad günstig zu renovieren, wenn Sie nicht viel Geld ausgeben möchten, aber sich dennoch eine Veränderung wünschen. Mit einigen Tipps verhelfen Sie Ihrem Bad zu neuem Glanz, ohne dass Sie viel Geld investieren müssen.



Tipp 1: Nutzen Sie die vorhandenen Räumlichkeiten

Das Verlegen von Leitungen in einen anderen Raum ist mit hohen Kosten verbunden. Nutzen Sie die vorhandenen Räumlichkeiten auch dann, wenn sie klein sind. Mit guten Ideen lässt sich daraus viel machen. Verzichten Sie auf die kostspielige Verlegung des Badezimmers in einen anderen Raum.



Tipp 2: Verzichten Sie auf teure Marken

Teure Marken haben eine hohe Qualität, doch das haben preiswerte Sanitärobjekte auch. Wenn Sie auf den Namen verzichten, können Sie sehr viel Geld sparen.



Tipp 3: Selbst ist der Mann

Packen Sie einfach selbst mit an und überlassen Sie nicht alle Arbeiten dem Fachmann. Sie können sicher mehr Eigenleistung erbringen, als Sie denken. Bereiten Sie das Badezimmer vor, indem Sie alte Fliesen oder den Fußboden entfernen. Aber auch andere Arbeiten sind einfacher als Sie denken. Probieren Sie das Anbringen von Fliesen oder Sanitärobjekten doch einfach mal aus.



Tipp 4: Sparen Sie bei den Fliesen

Lange Zeit galt es als modern, wenn der Raum bis an die Decke gefliest wurde. Dies verursacht jedoch Kosten und ist überflüssig. Eine halbhohe Fliesenwand ist genauso attraktiv und hilft Ihnen, nahezu die Hälfte der Kosten zu sparen.



Tipp 5: Denken Sie an die Umwelt

Jeden Tag wird viel Energie in das Badezimmer gesteckt. Die Raumtemperatur ist höher als in den anderen Räumen, Sie beleuchten den Raum und Sie verbrauchen viel warmes Wasser. Entdecken Sie während der Renovierung das eine oder andere Sparpotenzial, können Sie viele Jahre davon profitieren. Kaufen Sie eine kleinere Badewanne als vorgesehen. Diese ist genauso bequem, spart aber im Laufe der Jahre viel Wasser. Entscheiden Sie sich für Wasserspararmaturen, die sich gleichzeitig leicht pflegen lassen. Installieren Sie LED's als Beleuchtung und isolieren Sie die Fenster. So bleibt die Wärme effektiv im Raum.