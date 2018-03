Wie groß soll die Badewanne sein?



Wenn Sie planen, eine Wanne für das Bad zu kaufen, müssen Sie im Vorfeld überlegen, welche Größe sie haben soll. Die Größe des Badezimmers spielt hierbei natürlich eine entscheidende Rolle. Wenn es an Platz nicht mangelt, haben Sie freie Wahl, während Sie in einem kleinen Badezimmer sehr gut messen müssen.



Größe Badewanne anhand der eigenen Größe und des Gewichts auswählen



Badewannen sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Die eigene Körpergröße und das Gewicht sind bei der Wahl entscheidend. Größere und schwerere Menschen sollten sich für ein größeres Modell entscheiden, damit das Baden tatsächlich eine Entspannung bringt. Die Wanne sollte so lang sein, dass man bis zum Hals eintauchen kann und so breit, dass Ihre Schultern bequem hineinpassen. Im besten Fall können Sie Ihre Beine komplett ausstrecken. Sind Sie durchschnittlich gebaut, sollte die Wannengröße ungefähr 170 x 75 cm betragen.



Wird die Badewanne allein oder zu zweit genutzt?



Die Nutzung ist ein weiteres Kaufkriterium. Wenn Sie immer allein baden, reicht Ihnen vielleicht eine kleinere Wanne. Wenn Sie gern mit Ihrem Partner oder Kind baden, sollte entsprechend Platz vorhanden und die Wanne größer sein. Wenn zwei Menschen mit einer normalen Größe in die Badewanne passen sollen, sollte sie 185 cm lang und mindestens 100 cm breit sein.



Fazit



Damit Ihre Badewanne die optimale Länge hat, müssen Sie das Badezimmer und sich selbst vermessen. Messen Sie, während Sie auf dem Boden sitzen, den Abstand zwischen Ihrer Schulter und dem Po und zwischen dem Po und den Füßen. Dies wird als Knickmaß bezeichnet. Diese beiden Werte ergeben die ideale Länge der Rückenlehne und die Innenlänge der Wanne. Daneben gibt es nicht nur verschiedene Größen, sondern auch unterschiedliche Formen. Hierbei hängt die Auswahl von Ihren Bedürfnissen und den Abmessungen Ihres Badezimmers ab.