Vintage setzt sich durch



Bei Möbeln und bei Tapeten gewinnt Vintage an Bedeutung. Wasserrohre in sichtbarer Anbringung, ohne farbliche Überstreichung, sowie Korb und Holz spielen im trendigen Badezimmer eine übergeordnete Rolle. Die Tapeten sind wasserfest und abwaschbar, weisen große Muster und individuelle Designs auf. Holzvertäfelungen sind im Kommen und die kreative Idee, wenn Sie Ihr Bad im Vintage-Look gestalten möchten. Ein absoluter Blickfang sind glasierte Fliesen, die vor allem in Bonbonfarben für Begeisterung sorgen.



Nischen nutzen - Platz und Stauraum schaffen



Sie wissen nicht, was Sie mit einer kleinen, bisher als unpraktisch angesehenen Nische im Badezimmer tun sollen? Dann wird Ihnen der neue Trend gefallen! Regale, Ablageflächen, aber auch die einfache dekorative Gestaltung einer Nische bringen Raum und Schwung ins Badezimmer. Nischen liegen absolut im Trend und fallen besonders auf, wenn Sie mit Licht arbeiten und die dort platzierten Objekte stilvoll in Szene setzen.



Nachhaltigkeit durch natürliche Materialien



Kurzlebige Trends gehören der Vergangenheit an. Moderne Bäder werden nachhaltig, mit natürlichen Materialien und zeitlosen Gestaltungsideen designt. Vor allem Marmor und Holz geraten ins Augenmerk. Die Nachhaltigkeit bezieht sich aber auch auf die Funktionalität, zum Beispiel durch sparsame Wasserhähne am Waschbecken und in der Dusche. Damit der Umbau von Bestand ist, sind moderne Bäder barrierefrei und werden ohne Kanten und Stufen renoviert.



Pflanzen und helle Farben



Mit SPA und Wellness entfliehen Sie der Hektik des Alltags. Ein Badezimmer-Trend in diesem Jahr ist die Dekoration, die einen Hauch von Gemütlichkeit schafft und Ihr Bad beinahe zum Wohnzimmer werden lässt. Helle und freundliche Farben, sowie echte Grünpflanzen erfüllen nicht nur einen dekorativen Zweck. Sie sorgen für ein harmonisches Ambiente und machen Lust auf eine Verwöhnkur in der heimischen, funktional und komfortabel gewählten Badewanne.