Die Vorteile einer Online-Präsenz im Überblick

Als Händler müssen Sie sich gegen eine breit gefächerte und nicht zu unterschätzende Konkurrenz durchsetzen. Ein lokales Ladengeschäft allein reicht nicht aus, auch wenn Sie einen festen Kundenstamm haben und in Ihrem Einzugsgebiet Aufmerksamkeit erzielen. Viele Kunden nutzen auch bei der lokalen Suche das Internet für Preisvergleiche, Produktinformationen und eine vor der Shoppingtour getroffene Entscheidung. Nur wenn Sie im Internet präsent sind, schöpfen Sie vorhandene Ressourcen vollständig aus und mindern Streuverluste. Zu den wichtigsten Vorteilen eines Online Shops zählen

die Steigerung Ihrer Reichweite durch gute Platzierungen bei Google

die Erhöhung des Traffics

mehr Umsatz durch die Option Versand

Bewertungen und Kommentare durch Käufer

die Automatisierung im Online Marketing durch die Teilung in sozialen Netzwerken.

Nicht nur große und breit gefächert aufgestellte Händler, sondern auch kleine Geschäfte sollten die Möglichkeiten des Internets für sich nutzen. Ein Online Shop ist für ein kleines Budget erstellt und mit wenig Aufwand immer aktuell zu halten. Durch Ihr virtuelles Schaufenster erreichen Sie viel mehr Kunden, als es allein mit der lokalen Präsenz der Fall ist.

Tipps für einen florierenden Onlinehandel

Das Grundgerüst ist ein Shop, der mit wenigen Klicks durch den Bestellvorgang führt und im modernen Gewand überzeugt. Ihren Online Shop bewerben Sie auf Plattformen und in sozialen Netzwerken. Sie präsentieren sich kompetent, bieten Beratung nicht nur lokal, sondern auch telefonisch und per E-Mail an. Über Rabattaktionen und Sonderangebote werden Kunden im Online Shop früher als im lokalen Geschäft informiert. Schon nach kurzer Zeit wird sich Ihr Angebot herumgesprochen und viral verbreitet haben. Während Sie im Ladengeschäft vor Ort auf Laufkundschaft vertrauen müssen, erreichen Sie im Internet viele neue Kunden aus Ihrem Einzugsgebiet und darüber hinaus. Erlauben Sie Bewertungen, denn diese sind ein Multiplikator des Erfolgs und wirken sich positiv auf Ihre Performance aus. Wichtig: Ihr Online Shop muss Responsive, also mobil verfügbar sein.