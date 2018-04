Was zeichnet eine gute Website aus und worauf kommt es an, wenn Sie sich von Mitbewerbern abheben möchten? Fakt ist: die Konkurrenz schläft nicht und ist selbst in Nischenbereichen zahlreich vertreten. Daher sollten Sie bereits bei der Gestaltung der Website größtes Augenmerk auf die Inhalte, die Nutzerfreundlichkeit und die Optimierung für Suchmaschinen lenken. Hier erfahren Sie, was eine top Website auszeichnet und wie Sie im Internet Kunden gewinnen.



Hochwertige Inhalte erzeugen Aufmerksamkeit



Veröffentlichen Sie ausschließlich hochwertige Inhalte. Duplikate Content oder fadenscheinige Informationen erzeugen keine Aufmerksamkeit. Potenzielle Kunden wünschen tiefgreifende und einzigartige Informationen. Durch diese heben Sie sich von Mitbewerbern ab und erzeugen ein Interesse, das den Verkauf oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen ankurbelt. Auch die Grammatik, die Rechtschreibung und den Ausdruck dürfen Sie nicht vernachlässigen. Denn Seriosität basiert auf der Kernaussage und auf der Vermittlung von Inhalten, die fehlerfrei für höchste Kompetenz und Expertise im jeweiligen Bereich spricht.



Eine benutzerfreundliche Menüführung und kurze Ladezeiten sprechen an



Lange Ladezeiten und unübersichtliche Strukturen sind kontraproduktiv. Ihr Menü sollte übersichtlich - bestenfalls mit Unterkategorien gestaltet sein. Prüfen Sie interne und externe Verlinkungen auf ihre Funktionalität und schließen aus, dass der Klick auf einen gekennzeichneten Link ins Leere führt. Der potenzielle Kunde muss auf den ersten Blick einen Mehrwert und Ihr persönliches Alleinstellungsmerkmal erkennen.



Suchmaschinenoptimierung: Ihre Auffindbarkeit ist entscheidend



SEO ist das A und O, um im Internet gefunden zu werden und vor Ihrer Konkurrenz ersichtlich zu sein. Dabei sollten Sie der OnPage und OffPage Optimierung gleiche Bedeutung beimessen. Backlinks, interne Links, hochwertiger Content und responsive Design sind ebenso zielführend wie die richtigen Keywords. Es lohnt sich, eine Agentur mit der Suchmaschinenoptimierung zu beauftragen und die SEO als eine der wichtigsten Maßnahmen für den Erfolg Ihrer Homepage zu erachten.



Eine Website ist im digitalen Zeitalter ein wichtiger Multiplikator Ihrer Umsätze. Sehen und gesehen werden heißt die Devise, auf der sich Ihr Erfolg im Web aufbaut. Mit den oben aufgeführten Tipps bringen Sie sich bei Google und Co. vor Ihre Konkurrenz und erzielen ein Ranking, das Ihre Auffindbarkeit und damit das Interesse Ihrer Zielgruppe steigert.