Das tun die meisten Gärtner aber nicht – trotz aller Beteuerungen findet sich im Herbst einfach die Zeit dafür nicht. Das soll aber kein großes Problem sein, denn die Rettung heißt „Last-Minute-Bepflanzung“ der Blaustern zum Beispiel blüht von März bis April in aufregenden Blau- und Violett-Tönen. Blaukissen entfalten ihre Pracht zur heurigen Osterzeit, also ab April. Sie blühen bis in den Mai. Auch Märzenbecher sowie die Zwerg-Iris können als Retter in der Osternot eingesetzt werden.

Man weiß aber nie. Vielleicht meldet sich ja zu Ostern der Winter zurück. Da bieten sich lila Hornveilchen an. Diese Härtlinge unter den Blumen sind frosthart und lieben sonnige Stellen. Umgekehrt: vielleicht stecken wegen der milden Witterung im Garten ja auch ein paar Maiglöckchen ihre Köpfe aus der Erde.

Die Osterdekoration ist eine individuelle Frage

Damit kommen wir zum nicht wachsenden Oster-Schmuck. Osterhasen aus Ton eigen sich zur Osterzeit, denn sie sind überaus wetterbeständig. Bei den Zier-Eiern greift man am besten zu bunten Kunststoff-Produkten. Dann beginnt die große Dekorations-Frage: wo und in welcher Kombination drapiere ich die Osterzierden im Gartenensemble? Das ist eine Frage des individuellen Geschmacks. Nachdem die Dekoration wasserfest ist, eignet sich das Blumenbeet vor der Tür dafür genauso gut, wie die Fläche vor der Gartenhütte oder die Terrasse.

Auch in Blumentöpfen wirken Hasenfiguren nett. Vor allem dann, wenn im Garten von Kindern nach Ostereiern gesucht wird. Weniger nett für kleine Kinder wirkt, wenn sich ein Erwachsener im Osterhasen-Kostüm zeigt. Ist schon öfter geschehen, hat die Kleinen aber nicht zum Lachen, sondern zum Weinen gebracht. Und das sollte gerade zu Ostern nicht passieren.