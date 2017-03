Gartenexperte Herbert Geringer hat dazu hilfreiche Tipps.

Sobald die Erde abgetrocknet ist, können Sie Erbsen, Kohlrabi, Lauch, Mangold, Möhren, Radieschen, Rettich, Rosenkohl, Rote Bete, Pflück- und Schnittsalat aussäen. Wird eine Kälteperiode angekündigt, dann warten Sie bitte noch etwas ab. Bei warmen Wetter keimt der Samen grundsätzlich schneller. Übrigens, ein Gemüsevlies erleichtert das Gärtnern und minimiert das Risiko von Witterungskapriolen.

Mein Tipp: Bearbeiten Sie den Boden mit Spaten und Rechen. Ideal ist es, wenn Sie einen gut ausgereiften Kompost, Hornspäne, Oskorna, oder Biohum in den Boden einarbeiten. Um den Boden beim Begehen nicht zu verdichten und Sie saubere Schuhe behalten, legen Sie bitte Bretter aus. Mit Ausnahme von Spinat und Feldsalat, wird Gemüse immer in Reihen gesät. Mit einem Holzstück ziehen Sie eine Saatrille mit einer Tiefe von durchschnittlich 2 bis 3 m. Den Samen streut man mit den Fingern wie eine Prise Salz in die Rillen oder direkt aus der Samentüte aus. Anschließen mit der Handkante leicht andrücken und mit wenig Erde bedecken. Gießen Sie bitte mit Fingerspitzengefühl und verwenden Sie bitte eine Brause.

Mischkultur: „Auf gute Nachbarschaft!“

Nachweislich wächst und gedeiht Gemüse besser, wenn Sie die richtigen Pflanzen zusammensetzen. So wissen nur wenige Hobbygärtner, dass zum Beispiel Petersilie mit sich „selbst unverträglich“ ist. Mein Tipp: Wechseln Sie bei Petersilie regelmäßig den Standort.

Folgend Pflanzen passen zusammen: