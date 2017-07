Kreuzfahrtschiffe gehören zu den sichersten Verkehrsmitteln

Eine Schiffsreise gehört neben der Flugreise zu den sichersten Fortbewegungsarten. Vor jedem Start in See werden die technischen Komponenten geprüft und einem ausführlichen Check unterzogen. Technische Defekte oder Verschleiß können Sie also bereits im Vorfeld ausschließen. Ihre Reisesicherheit liegt der Kreuzfahrtgesellschaft und der Crew am Herzen, sodass Sie nach dem Check In direkt an Sicherheitsübungen zur Seenotrettung und dem richtigen Verhalten in einem Notfall teilnehmen. Sie lernen, wie Sie Rettungswesten anlegen, was bei den Rettungsbooten zu beachten ist, wo Sie diese finden und warum Ruhe auch bei einer Havarie wichtig ist. Auch wenn Sie eigentlich nur Urlaub machen und nicht an einem Kurs teilnehmen möchten: Nehmen Sie die Instruktionen ernst und nehmen an allen Sicherheitsübungen teil. Die Schotten, also die wasserdichten Trennwände im Unterschiff werden während der Reise geschlossen gehalten. Dadurch kann ein Kreuzfahrtschiff nicht mit Wasser volllaufen und die Gefahr zu sinken ist mehr als gering.



Das gefährlichste an einer Kreuzfahrt ist die Anreise mit dem Pkw

Experten sind sich einig: Sie gehen auf Ihrer Anreise mit dem Auto das größte Risiko Ihres gesamten Urlaubs ein. Während sich Spezialisten und die Techniker der Crew um die Sicherheit des Schiffes kümmern, haben Sie als Passagier einige Rettungsübungen zu absolvieren. Dies ist nicht nur eine Vorschrift, sondern für Ihren Start in See von enormer Wichtigkeit. Ein weiterer Aspekt ist die Reiseroute. Krisengebiete und Routen mit hohem Piratenaufkommen werden von den Reedereien gemieden, sodass Sie auf See nicht zum Opfer eines Überfalls werden und mit Piraten in Kontakt kommen können. Seit dem Unfall der Costa Concordia haben sich die Sicherheitsvorschriften auf Kreuzfahrtschiffen erhöht und die Crew muss einige neue Anweisungen umsetzen. So werden Entscheidungen auf der Kommandobrücke nur noch im Team getroffen und die Offiziere regelmäßig psychologisch untersucht. Die Position der Schiffe ist dauerhaft über GPS ersichtlich, da die Ozeanriesen mit dem Flottenkontrollzentrum verbunden und auf dem Bildschirm ersichtlich sind. Mythen von verschwundenen Schiffen in einem Gebiet gehören in den Bereich "Märchen und Legenden", da ein modernes und technisch optimiertes Schiff nicht vom Radar verschwinden kann.



Schwimmende Hotels sind absolut sicher

Sie können sich auf Kreuzfahrten darauf verlassen, dass aus Filmen bekannte Horrorszenarien nicht zur Realität werden. Die technische Ausstattung der Schiffe und die Ausbildung der Crew sorgen für Ihre Sicherheit und Entspannung, die Sie auf einer Reise auf dem Meer in vollen Zügen genießen können. Durch die Vernetzung mit der Flottenaufsicht ist Ihr schwimmendes Hotel jederzeit mit Experten vernetzt und die Offiziere sind zur Meldung in regelmäßigen Abständen verpflichtet. Es ist richtig, dass die Anreise zum Hafen der größte Risikofaktor im gesamten Kreuzfahrturlaub ist.