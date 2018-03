Wenn Sie auf der Suche nach einem passenden Akku für Ihr Elektroauto sind, so sollten Sie folgende Dinge beachten, damit Sie am Ende genau jenes Produkt erhalten, das Ihren Vorstellungen entspricht. Die wichtigsten Eckdaten einer Batterie sind die Spannung, die Leistung, die Kapazität, die Ladezyklen und auch die Leistungsdichte.

Die Spannung ist entscheidend, denn Sie muss exakt zum vorgegebenen Elektroauto passen. Die gesamte elektronische Steuerung eines E-Autos funktioniert nur, wenn der Akku die richtige Spannung liefert. Auch das integrierte Ladegerät ist darauf abgestimmt. Stimmt der Wert nicht, geht gar nichts, im schlimmsten Fall kann sogar ein Schaden an der Fahrzeugelektronik entstehen.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Leistung der Batterie, denn nur mit einem ausreichend leistungsstarken Akku, kann auch der Motor die jeweilige Performance liefern. Die Kapazität gibt an, wie lange eine Batterie ein bestimmtes Maß an Leistung liefern kann. Einfach gesagt, fährt man mit der doppelten Kapazität doppelt so weit, bevor Sie die Akkus wieder aufladen müssen.

Die Anzahl der Ladezyklen spiegeln die Lebensdauer dieses Bauteils wider. Zwar ist nach der angegebenen Zahl an Ladezyklen nicht Schluss, doch dann nimmt die Kapazität mehr und mehr ab. Damit verkürzt sich auch die Reichweite.

Am Ende steht noch die Leistungsdichte: Optimal ist ein Akku, der mit möglichst geringem Gewicht, eine möglichst hohe Leistung bringt. Das spart Gewicht im Fahrzeug und bringt Ihnen am Ende des Tages mehr Reichweite. Wenn Sie jetzt noch berücksichtigen, dass Akkus im Winter deutlich weniger Energie liefern, als im Sommer, dann wissen Sie in puncto Batterie alles, was Sie als Elektroauto-Fan wissen müssen!