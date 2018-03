Wie wichtig sind die PS beim Autokauf?



PS werden in erster Linie mit der Geschwindigkeit in Verbindung gebracht. Ziehen Sie rasante Fahrten vor, entscheiden Sie sich in erster Linie für einen PS-starken Motor. Wenn Sie weniger Wert auf Geschwindigkeit legen, gelangen Fahrzeuge mit einer geringeren Leistung in PS in Ihren Fokus. Doch die Pferdestärken beeinflussen nicht nur die Höchstgeschwindigkeit, sondern sind ein wichtiger Indikator für den Anzug und die Beschleunigung pro Sekunde. Je schwerer eine Karosserie ist, umso mehr PS sollte das Fahrzeug aufweisen. Zum Beispiel ist ein zwei Tonnen schwerer SUV oder Geländewagen mit niedriger Motorisierung nicht nur langsam, sondern auch völlig ungeeignet für Überholmanöver oder die Beförderung schwerer Zuglasten. Es ist also durchaus wichtig, dass Sie den PS auch fernab der Geschwindigkeit Beachtung schenken und sich vor Augen führen, dass die Pferdestärken die Beschleunigung pro Sekunde, die Zuglast und die gesamte Performance des Fahrzeugs beeinflussen.



Unterschiedliche Motoren im Überblick



Es gibt Ottomotoren und Dieselmotoren, Elektromotoren, Hybridmotoren und Wankelmotoren, die allerdings außer beim Hersteller Mazda, in der Automobilherstellung eine eher untergeordnete Rolle spielen. Eine weitere Unterteilung erfolgt in Saug- und Einspritzmotoren, wobei sich letztere wieder in Direkteinspritzer und indirekte Einspritzer unterteilen. Direkt bedeutet grundsätzlich, dass der Kraftstoff schneller ins System gelangt und somit eine ordentliche Beschleunigung von Null auf Hundert geboten wird. Ein Blick auf die Typenbezeichnung des Motors lohnt sich, wenn Sie die Leistung beim Fahrzeugkauf nicht außen vor lassen möchten. Zum Beispiel ist ein 1.2 FSI weniger leistungsstark, als es bei einem 2.0 FSI der Fall ist. Die Nummerierung steht für Hubraum, der neben den PS ein wichtiges Entscheidungskriterium ist. All diese Zahlen und Faktoren beeinflussen sowohl die Beschleunigung, wie die Geschwindigkeit und letztendlich einen weiteren wichtigen Aspekt: Den Kraftstoffverbrauch. Der Motor spielt beim Autokauf immer eine besonders wichtige, übergeordnete Rolle.