Entdecken Sie die Welt aus einer völlig neuen Perspektive. In die Ferne schweifen oder in der Nähe bleiben. Neue Abenteuer erleben und neue Orte entdecken. Bei so viel Innovation, Stil und Komfort ist der Kia Sportage der perfekte Wegbegleiter, damit Ihre Reisen etwas ganz Besonderes werden.

Der Kia Sportage bietet Ihnen und Ihren Passagieren einzigartigen Komfort. Mit dem neu gestalteten Innenraum und den großzügigen Abmessungen sowie den umklappbaren Rücksitzen ist der Kia Sportage sowohl komfortabel als auch vielseitig. Egal ob Sie alleine oder als Gruppe verreisen. Hochwertige Softtouch-Materialien verleihen dem Innenraum eine moderne Optik und höchste Qualität. Unter den zahlreichen Wahlmöglichkeiten finden Sie garantiert die passende Ausstattungslinie – ganz nach Ihrem Geschmack.

Strukturell verstärkter und hochfester Stahl bietet höchsten Schutz und die fortschrittliche Rohkarosserie ist so konzipiert, dass größtmögliche Sicherheit gewährleistet wird. Zudem stehen sechs Airbags zur Verfügung, die sich bei einer Kollision aktivieren und Sie sowie Ihre Mitfahrer schützen. Weiters werden Sie durch zahlreiche Assistenzsysteme während der Fahrt mit dem Kia Sportage unterstützt. Der Spurhalteassistent (LKAS) warnt Sie vor dem versehentlichen Verlassen der Fahrspur – mit einem geringen Lenkimpuls animiert er Sie sogar dazu, wieder zurück in die richtige Spur zu lenken. Der intelligente Parkassistent (SPAS) hilft Ihnen beim Einparken in Längs- oder Querparkplätze, indem er den Lenkwinkel berechnet und Sie selbstständig in die Parklücke manövriert. Sie müssen lediglich die Geschwindigkeit regulieren und Gänge wechseln. Durch den Totwinkelassistenten bleibt Ihnen kein anderes Fahrzeug in einem nicht einsehbaren Bereich verborgen. Mit dem Start-Stop-System (ISG) schonen Sie nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel. Wenn Sie z. B. an einer roten Ampel halten, den Leerlauf einlegen und den Fuß von der Kupplung nehmen, wird der Motor automatisch abgestellt. Sobald Sie erneut die Kupplung betätigen, wird der Motor wieder gestartet.

Der Kia Sportage kann aber noch mehr: das hochwertige JBL Soundsystem bietet ein erstklassiges Klangerlebnis und das Navigationssystem hält Sie stets auf dem richtigen Weg. Außerdem können Sie auch Ihr Smartphone mit dem Fahrzeug verbinden, um so immer Ihre Lieblingsmusik zu hören oder Anrufe während der Fahrt entgegen zu nehmen.

Um Leistung und Praktikabilität zu vereinen ist für den Kia Sportage eine große Auswahl an Motoren verfügbar. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Diesel- und Benzinmotoren – inklusive dem 1.6 Turbo-GDI Motor für die Ausstattungslinie GT-Line. Auch in Sachen Getriebe haben Sie die Wahl, und können zwischen dem manuellen Schaltgetriebe, einem Automatikgetriebe sowie einem Doppelkupplungsgetriebe wählen. Aber egal, wofür Sie sich entscheiden: Sie können sich auf eine agile, sanfte und sparsame Fahrt freuen.

