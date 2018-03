Auto-Trends von morgen.

Autotrends von morgen - die Zukunft der Mobilität auf der Straße



Die Autobranche befindet sich derzeit in einem tief greifenden Wandel. Dies ist nicht zuletzt auf die Abgasskandale zurückzuführen, denn das Bewusstsein, dass fossile Brennstoffe als Antrieb von Fahrzeugmotoren keine Zukunft mehr haben, ist durch die Probleme mit der Umweltbelastung gestiegen. Zum einen weiß man, dass die fossilen Brennstoffe eines Tages zur Neige gehen. Zum anderen fahren durch das Wachstum der Bevölkerung und die Ansprüche an die Mobilisierung immer mehr Autos auf den Straßen und schädigen die Umwelt sehr nachhaltig. Der Fokus der Entwicklung liegt deshalb auf umweltfreundlichen Motoren, die ohne fossile Brennstoffe auskommen. Dabei ist der Elektromotor schon recht weit entwickelt. Ein Problem stellt jedoch nach wie vor die Leistung des Akkus dar. Elektrofahrzeuge der aktuellen Generation eignen sich nur bedingt für Langstreckenfahrten. Hinzu kommt speziell in Deutschland das schlecht ausgebaute Netz an Tankstellen, die vor allem im ländlichen Bereich gar nicht vorhanden sind. Neben dem Elektromotor werden derzeit Brennstoffzellen entwickelt, die in der Lage sind, moderne Fahrzeuge mit Wasserstoff anzutreiben. In diesen Bereichen liegt die Zukunft. Die Antriebe werden von den fossilen Brennstoffen unabhängig und gleichzeitig stellen Autos keine Umweltbelastung mehr dar. In das Dach des Zukunftsautos werden Solarzellen integriert. Diese versorgen die Batterie des Fahrzeugs mit zusätzlichem Strom. Auf diese Weise soll erreicht werden, das Kurzstreckenfahrten auf bis zu 30 km Weg ohne ein Nachladen des Akkus möglich werden.



Autonomes Fahren und wichtige Sicherheitsaspekte



Ein weiterer Bereich der Fahrzeugentwicklung gilt dem autonomen Fahren. Es gibt bereits heute Autos, die ohne Fahrer auf Teststrecken eingesetzt werden. Die Insassen brauche sich um den Verkehr nicht mehr zu kümmern, sondern sie können während der Fahrt ihren individuellen Interessen nachgehen. Dazu sind verschiedene, sehr sensible Fahrerassistenzsysteme notwendig, die heute schon in modernen Fahrzeugen eingebaut sind. Bremsassistenten erkennen, wenn das Fahrzeug zu dicht auf den Vordermann auffährt. Ein Spurhalteassistent sorgt dafür, dass das Fahrzeug sicher auf seiner Fahrspur gehalten wird. Die Geschwindigkeit wird durch einen Tempomat gesteuert und das Navigationssystem führt den Fahrer an das gewünschte Ziel. Die Weiterentwicklung dieser Komponenten, von denen sich viele bereits in preiswerteren Fahrzeugen befinden, wird das autonome Fahren eines Tages ermöglichen. Viel wichtiger ist jedoch die Sicherheit. Wenn das Auto mit oder ohne Fahrer selbstständig Gefahren erkennt und darauf reagieren kann, können Unfälle vermieden werden. Die Art und Funktionsweise der Sicherheitssysteme wird weiterentwickelt werden. So können die Bremsassistenten der Zukunft auch Gefahren beim Abbiegen erkennen und das Auto rechtzeitig zum Stillstand bringen.



Das Auto der Zukunft wird intelligent gesteuert



Ein wichtiger Fokus liegt bei vielen Automobilherstellern auf der Entwicklung des Lenkrades. Auch dies dient der Sicherheit, denn das Ziel ist, dass der Fahrer die Hände nicht mehr vom Lenkrad nehmen muss, wenn er das Entertainment im Fahrzeug nutzen möchte. Das Lenkrad der Zukunft wird aus einem Touchscreen bestehen. In diesem werden die Funktionen, die der Fahrer nutzen möchte, eingeblendet. So kann er seine Musik steuern oder einen Anruf annehmen. Die Pfeile für die Navigation werden unter der Frontscheibe eingeblendet. So richtet sich der Blick nach vorn, der Fahrer ist nicht abgelenkt und kann das Fahrzeug sehr sicher steuern.