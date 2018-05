Bestmöglich sitzen

Ganz besonders bei einem Langstreckenflug sollten Sie auf die Sitzwahl achten. Versuchen Sie, einen Platz zu bekommen, der mehr Beinfreiheit bietet. Dies erhöht den Komfort maßgeblich. Die Sitzplätze in der ersten Reihe und bei den Notausgängen sind diesbezüglich meist am besten. Ein Sitz am Gang bietet Ihnen die Möglichkeit, die Füße zwischendurch mal auszustrecken. Etwas Bewegung ist hin und wieder an Bord ohnehin sehr wichtig. Dies bringt den Kreislauf in Schwung, hindert Ihre Beine am Einschlafen und sorgt für etwas Abwechslung. Wenn Sie bei Ihrem Langstreckenflug eher schlafen und Ihren Kopf anlehnen möchten, sind Sie mit einem Fensterplatz besser beraten. Obendrein genießen Sie hier tolle Ausblicke. Ansonsten sind auch ein Kissen oder eine Nackenrolle ideal. Um einen optimalen Platz zu erhalten, sollten Sie möglichst früh oder online einchecken.

Richtig essen und trinken

Die Ernährung spielt grundsätzlich eine wichtige Rolle hinsichtlich des Wohlbefindens. Vor einem Langstreckenflug sollten Sie weder zu viel noch zu schwer, sondern nur leichte Kost essen. Für zwischendurch sind ein paar Snacks ideal. Der Flug wird um einiges entspannter, wenn die Verdauung nicht auf Hochtouren läuft. Zudem ist es wichtig, genügend Wasser zu trinken, denn die Luft ist im Flugzeug sehr trocken.

Angemessene Kleidung

Da das Klima an Bord gern einmal schwankt und somit mal kalt und dann wieder warm ist, eignet sich am besten das Zwiebelsystem. Das heißt, Sie tragen mehrere Schichten übereinander, die Sie bei Bedarf entweder an- und ausziehen können. Die Kleidung sollte zudem bequem und nicht einengend sein. Sogar eine Jogginghose ist empfehlenswert, denn die lockeren Hosen bewähren sich in jeglicher Sitzposition.

Für Unterhaltung an Bord sorgen

Eine wunderbare Möglichkeit, die Zeit auf einem Langstreckenflug vermeintlich zu verkürzen, sind Bücher, Musik und Filme. Diese sorgen für viel Abwechslung, sodass die Zeit scheinbar gleich viel schneller vergeht. Wenn Sie keine schweren Bücher transportieren möchten, sind E-Reader eine optimale Alternative. Filme haben die Fluggesellschaften heutzutage bei Langstreckenflügen meist dank der Bildschirme, die im Vordersitz eingebaut sind, im Angebot. Ansonsten bietet das Tablet eine gute Alternative für eigenes Programm.

Fazit

Dies waren die besten Tipps für Ihren Langstreckenflug nach Thailand. Sie werden Ihre Flugreise deutlich angenehmer machen. Im besten Fall können Sie sie sogar trotz der Länge genießen.