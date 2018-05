Erster Schritt: Impfstatus kontrollieren

In erster Linie ist die Reise nach Thailand selbst wichtiger Indikator für empfehlenswerte Impfungen. Bei einem einwöchigen Urlaub werden Sie weniger Impfungen benötigen als wenn Sie als Tourist durch das gesamte Land reisen. Grundsätzlich sollten Sie Ihren regulären Impfstatus kontrollieren. Wie lange liegen Tetanus-Impfung, Masern oder Polio zurück? Empfohlen werden in jedem Falle die Impfungen gegen Hepatitis A & B für Thailandreisen und gegebenenfalls eine Auffrischung der Tetanus-Impfung.

Regions-spezifische Impfungen in Thailand

Wichtig für Thailand-Reisen ist die Typhus-Impfung. Typhus ist in Thailand noch immer aktuell und kann beispielsweise über den typischen Streetfood übertragen werden. Auch Ihre Tollwut-Impfung sollte auf aktuellem Stand sein. Hier besteht ein mittleres Risiko.

Japan B Encephalitis Impfung für Thailand

Wenn auch selten, so kommt die Japan B Encephalitis in Thailand vor. Erkrankungen kommen insbesondere im Norden des Landes und während der Regenzeit vor. Sollten Sie eine Reise als Rucksacktourist planen, dann lassen Sie sich gegen die Japan B Encephalitis impfen. Ähnliches gilt für Cholera, auch wenn sie mittlerweile sehr selten auftritt. Touristen, die einen Aufenthalt im Hotel planen, werden davon kaum betroffen sein.

Reisen Sie von Afrika nach Asien? Dann ist die Gelbfieberimpfung Pflicht!

Eine Gelbfieber Impfung wird nur dann notwendig, wenn Sie in den letzten sechs Monaten in einem Gelbfiebergebiet waren und jetzt nach Thailand einreisen. Waren Sie vor kurzem also in Afrika und wollen jetzt nach Thailand, ist die Gelbfieberimpfung Pflicht für Sie. Diese Einreise-Regelung gilt im Übrigen für viele Länder.

Keine Impfung vorhanden: Denguefieber

In Thailand kommen in den letzten Jahren vermehrt Fälle von Denguefieber vor. Allerdings gibt es noch keine Impfung für diese Tropenkrankheit, die sich zu einer der häufigsten Erkrankungen entwickelt hat! Die Übertragung erfolgt vorrangig in der Regenzeit durch die Stechmücke Stegomyia aegypti übertragen. Daher immer einen guten Mückenschutz auftragen. Das gilt auch für Pauschaltouristen, die ihren Urlaub im Hotel verbringen!