Noch immer gelten die besten Plätze unter Anhängern des Wassersports als Geheimtipp. Inzwischen können Sie in Thailands Surfschulen nicht nur den Umgang mit dem Board erlernen, sondern auch alles an Ausrüstung leihen, was das Surferherz begehrt. Die beste Reisezeit ist von Mai bis Oktober. Dann bringt die Regenzeit eine raue See mit hohen Wellen hervor.

Die größeren Wellen entstehen in der Andaman See, die ihre Wasserkraft aus dem Indischen Ozean erhält. Auch der Golf von Thailand ist zum Surfen geeignet. Unter Weltenbummlern gilt Thailands Insel Phuket als bekanntestes Surfziel. Anfänger finden an den Stränden von Patong, Kata Noi und Bang Tao ideale Bedingungen. Gleichermaßen wohl fühlen sich Einsteiger und Fortgeschrittene in Nai Harn. Die anspruchvollsten Wellen erwarten Sie in Surin. Kamala ist jährlicher Austragungsort für den Surf Contest. Ein weiterer Wettbewerb wird in Kalim veranstaltet. Als Mekka für Surfer erfreut sich der Kata Beach weltweiter Beliebtheit.

Khao Lak befindet sich 60 Kilometer nördlich von Phuket. An der Westküste Thailands genießen Profis die Atmosphäre am Cape Pakarang. Dieser Surfspot befindet sich nur einen Tagesausflug von der berühmten James-Bond-Insel entfernt. Für Anfänger geeignet ist der Klang Dao Beach von Koh Lanta. Der Surfspot im südlichen Thailand wird als Insidertipp gehandelt. In der Region Krabi gelegen, punktet das Reiseziel außerdem mit interessanten Sehenswürdigkeiten. Kaum bekannt und nicht überlaufen ist der Aow Yai Beach in der Südprovinz Ranong. Mit Auftreten starker Stürme ist der Hotspot in den Monaten September bis November, sowie Februar und März für Surfer zu gefährlich.

Für einen Urlaub mit Kindern, die das Wellenreiten erlernen wollen, ist Thailand ein sicheres Reiseziel. Vor allem die Insel Phuket hat sich auf Kurse für die Jüngsten spezialisiert. Den Unterricht leiten Surflehrer, die nach internationalem Standard zertifiziert sind. Kinder, die noch die auf einem Board standen, sollten mit einem fünftägigen Kurs beginnen. Die benötigte Ausrüstung ist im Preis enthalten.