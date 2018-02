Sechs Autohäuser, darunter das Autohaus Kamper Neusiedl laden gemeinsam, aber an ihren jeweiligen Standorten, zu den Tagen der offenen Türen ein! Kunden und Interessierte haben drei Tage lang die Gelegenheit ohne Kaufdruck das komplette Angebot und alle Servicemöglichkeiten der Autohäuser kennen zu lernen. Der regionale Wirtschafts-Standort Neusiedl am See wird durch die Zusammenarbeit der Autohäuser noch mehr gestärkt.

Im Autohaus Kamper werden zahlreiche Modellneuheiten präsentiert. Bei VW ist es der VW Tiguan Allspace, T-Roc und Polo. Ein bemerkenswertes Äußeres, vielseitige Ausstattungsoptionen und ausdrucksstarkes Lichtdesign - der neue Tiguan Allspace hat einiges zu bieten. Der neue Polo passt auf. Mit noch mehr Sicherheitsassistenten als sein Vorgänger hat er ein Auge auf alles, was um herum passiert. Aktionen beim VW Tiguan und VW Caddy Combi TSI runden das VW-Angebot im Autohaus Kamper ab.

Von geschärften Leuchten mit eigenständiger Lichtsignatur über aufrechte Front mit breitem Singleframe und coupéhaften Silhouette bis zum skulpturalen Heck - der Audi A7 Sportback ist Botschafter einer revolutionären Designsprache. Der Audi A7 Sportback bietet sportliche Avantgarde gepaart mit dem hervorragenden Platzangebot einer Limousine.

Die ŠKODA SUV-Modellreihe bekommt Zuwachs. Der neue ŠKODA SUV heißt Karoq. Bereits die äußere Form, die veränderte Linienführung und die gewachsenen Abmessungen lassen erkennen, dass hier ein komplett neues Fahrzeug steht. ŠKODA fächert das Kodiaq-Angebot weiter auf. Der SUV ist auch in den Ausstattungen Scout und Sportline zu haben. Der ŠKODA Octavia Combi ist einzigartig und vielseitig zugleich.

Hier wurden alle guten Dinge vereint, die ein solch modernes Auto ausmachen und noch weiter verbessert. Während dem Autofrühling bietet das Autohaus Kamper auch bei ŠKODA Tageszulassungen zahlreiche Aktionen an. Mit dem VW e-Golf und VW e-up können im Autohaus Kamper auch die aktuellen alternativ betriebenen Fahrzeuge bestaunt werden.

Der neue T-Roc:

Der neue T-Roc ist das erste Crossover-Modell der Marke Volkswagen. Es verbindet SUV-Performance und Komfort mit der Wendigkeit eines Kompakten.

Das erste Crossover-Modell von VW

Das Package setzt Maßstäbe: 445 Liter Kofferraum übertreffen selbst den Premium-Wettbewerb. Dabei bleibt der T-Roc aber alltagstauglich; Allrad-Antrieb und der stärkste Motor seiner Klasse machen ihn zudem fit fürs Gelände. Durch das innovative Design mit breiter Front und ausgestellten Tagfahrlichtern wirkt der Kompakt-SUV kraftvoll und dynamisch. Die zweifarbige Lackierung von Dach und Karosse sorgt für frische Optik und zieht sich durch den Innenraum.

Design, Qualität & Fahrdynamik

Der neue T-Roc liefert Design, Qualität und Fahrdynamik auf Premium-Niveau. Technik und Raumangebot schöpfen die Möglichkeiten des MQB voll aus. Das digitale Cockpit, mobile Onlinedienste und innovative Assistenzsysteme machen den T-Roc zum Auto der Wahl für die junge, urbane Zielgruppe. Zudem verfügt der T-Roc über eine Reihe an Individualisierungsmöglichkeiten, denn rund 100 Fahrzeugeigenschaften wie Klima, Licht oder Musik können dem Geschmack von Fahrer und Passagiere angepasst werden.



